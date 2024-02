Le dollar a reculé par rapport aux principales devises mardi, un jour après avoir atteint son plus haut niveau en près de trois mois, alors que des données économiques solides et une position hawkish sur les taux d'intérêt de la part des responsables de la Réserve fédérale soutiennent la monnaie américaine.

De solides données économiques américaines, y compris un rapport sur le chômage exceptionnel vendredi, et les récentes remarques du président de la Fed, Jerome Powell, ont étouffé les spéculations sur des baisses de taux anticipées et importantes de la banque centrale américaine que le marché avait largement anticipées.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mardi que si l'économie américaine se comportait comme elle le prévoit, cela pourrait ouvrir la porte à des baisses de taux. Toutefois, Mme Mester a déclaré qu'elle n'était pas prête à fournir un calendrier pour une politique plus souple dans un contexte d'incertitude persistante en matière d'inflation.

D'autres banquiers centraux ont abondé dans le même sens. La Banque centrale européenne n'a pas besoin de se précipiter pour réduire ses taux, a déclaré Boris Vujcic à Reuters, arguant qu'il serait préférable pour la crédibilité de la BCE de s'assurer que l'inflation est maîtrisée de manière décisive.

Selon Matthew Weller, responsable mondial de la recherche chez FOREX.com, le scénario dominant pour les cambistes est un retour à l'exceptionnalisme économique des États-Unis à partir du troisième trimestre 2023.

"Les traders se demandent maintenant si, au lieu d'un atterrissage en douceur ou d'une récession, nous pourrions ne pas avoir un atterrissage ou une ré-accélération cette année", a-t-il déclaré. "Pour moi, cela dépend beaucoup du dollar américain, de la Fed et des données économiques en provenance des États-Unis.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs évaluent actuellement à 19,5 % la probabilité d'une réduction en mars, contre 68,1 % au début de l'année.

Ils évaluent également à 117 points de base (pb) la probabilité d'une réduction d'ici la fin de 2024, contre 150 pb anticipés au début du mois de janvier.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, a baissé de 0,22 % à 104,22, après avoir atteint 104,60 lundi, son plus haut niveau depuis le 14 novembre.

Les décisions politiques de la Fed par rapport à celles des autres banques centrales et le maintien des taux à un niveau élevé sont essentiels pour comprendre la force du dollar, car des rendements plus élevés peuvent soutenir une monnaie.

"Le vrai débat n'est pas de savoir si la Fed réduira ses taux quelques semaines plus tôt ou plus tard, mais si elle le fera moins ou plus que le reste du monde au cours des deux prochaines années", a déclaré George Saravelos, responsable mondial de la recherche sur le marché des changes à la Deutsche Bank.

"Nous continuons à penser que les risques penchent en faveur d'un assouplissement moindre de la part de la Fed et donc en faveur du dollar américain", a-t-il ajouté.

L'euro est resté stable à 1,0743 $.

Les commandes industrielles allemandes ont augmenté de manière inattendue en décembre, tandis que les consommateurs de la zone euro ont réduit leurs attentes en matière d'inflation pour les 12 prochains mois.

"Un éventuel réajustement de la politique de la BCE (Banque centrale européenne) en faveur d'une première baisse des taux en juin au lieu d'avril, que nous considérons comme probable, soutiendrait l'euro à moyen terme", a déclaré Roberto Mialich, stratège du marché des changes chez UniCredit.

Plus tôt dans la journée de mardi, la Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé ses taux inchangés, mais a mis en garde contre la possibilité d'un nouveau resserrement monétaire.

L'Aussie a augmenté de 0,33% à 0,6515 $, s'éloignant du plus bas niveau de 2-1/2 mois de 0,6469 $ qu'il a touché lundi.

La réévaluation de la trajectoire monétaire de la RBA "aide à fournir un soutien modeste pour le dollar australien à court terme", a déclaré Lee Hardman, analyste principal des devises, chez MUFG.

"Le sentiment à l'égard de l'Aussie a également été stimulé indirectement au cours de la nuit par le rebond du marché des actions chinoises, où la spéculation se développe sur la poursuite de l'action politique de l'État pour assurer la stabilité", a-t-il ajouté.

La livre sterling a légèrement augmenté à 1,2588 $, mais est restée proche de son plus bas niveau en sept semaines.

La chute de la livre lundi s'est produite en dépit de quelques données économiques optimistes. Les chiffres ont montré que le chômage au Royaume-Uni était probablement beaucoup plus bas à la fin de l'année dernière que ce que l'on pensait, ce qui pourrait également repousser les réductions de taux britanniques.

Le yen japonais s'est renforcé au cours de la journée, à 148,00 pour un dollar, un peu après avoir atteint son plus bas niveau en deux mois, à 148,90.

Les salaires réels au Japon ont baissé pour le 21ème mois consécutif, bien qu'à un rythme plus lent, tandis que les dépenses des ménages ont baissé pour le 10ème mois consécutif, montrant que l'inflation a dépassé la reprise des salaires et a continué à peser sur les dépenses de consommation.