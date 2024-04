Le dollar américain est resté stable face aux autres devises vendredi, après avoir rebondi d'un plus bas de deux semaines, alors que les traders se préparent à un rapport clé sur l'emploi prévu plus tard dans la journée et se montrent prudents face aux tensions au Moyen-Orient.

Le yen, bien que toujours proche de la fourchette de 152, a atteint son plus haut niveau en deux semaines face au billet vert, les offres de refuge et les nouveaux avertissements des autorités japonaises ayant soutenu la monnaie. Dans l'ensemble, cependant, les principales devises semblaient plutôt modérées vendredi, avant la publication du rapport sur les emplois non agricoles de mars.

Le dollar a connu une semaine agitée, passant d'un plus haut de cinq mois à un plus bas de deux semaines après qu'un ralentissement inattendu de la croissance des services aux États-Unis ait soutenu les attentes d'une baisse des taux d'intérêt.

Les commentaires du président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, selon lesquels des réductions de taux pourraient ne pas être nécessaires cette année si l'inflation continue à stagner, ont aidé le dollar à rebondir.

Cependant, les responsables, y compris le président de la Fed, Jerome Powell, ont largement continué à mettre l'accent sur la nécessité d'un débat et de données supplémentaires avant que les taux d'intérêt ne soient abaissés.

Les données sur l'emploi, ainsi que les chiffres de l'inflation attendus la semaine prochaine, seront importants pour définir les perspectives des réunions de politique générale de la Fed du 30 avril au 1er mai et des 11 et 12 juin. Les économistes s'attendent à ce que 200 000 emplois soient créés en mars.

"Les marchés seront probablement sensibles à toute surprise dans les données sur l'emploi aujourd'hui afin d'évaluer la trajectoire de la politique monétaire à partir de maintenant", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo.

"L'absence de message cohérent de la part de la Fed signifie que la dépendance à l'égard des données reste à l'ordre du jour.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises majeures, est resté largement inchangé à 104,18.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient incitent également les opérateurs à rester sur leurs gardes. Le président américain Joe Biden a menacé jeudi de conditionner son soutien à l'offensive israélienne à Gaza à la prise de mesures concrètes pour protéger les travailleurs humanitaires et les civils.

Selon les analystes, cette situation a entraîné des offres de sécurité sur le yen.

"Nous avons vu une offre claire pour le yen en fin de journée jeudi, car le discours ferme d'Israël en Iran a provoqué un appel de Biden. Cela signifie que les inquiétudes concernant la propagation du conflit au Moyen-Orient vont probablement s'étendre à la semaine prochaine", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

Dans le même temps, les autorités japonaises continuent d'éviter toute faiblesse excessive de la monnaie.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a réitéré vendredi la détermination du gouvernement à prendre des mesures appropriées contre les chutes brutales du yen.

Par ailleurs, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale pourrait "répondre par la politique monétaire" si les baisses du yen affectaient l'inflation et les salaires du pays d'une manière difficile à ignorer, a rapporté le journal Asahi vendredi.

Le yen s'est renforcé de 0,29 % par rapport au billet vert, atteignant son plus haut niveau en deux semaines, à 150,92.

L'euro est resté stable à 1,0835 dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,26405 dollar.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,56 % pour atteindre 68 332,52 $.