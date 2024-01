Le dollar est resté stable, proche de son plus haut niveau depuis six semaines, alors que les investisseurs attendent le PIB et d'autres données cette semaine pour évaluer l'évolution des taux américains, tandis que l'euro était faible avant la réunion de politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée.

Les données de la nuit ont montré que l'activité commerciale américaine s'est accélérée en janvier et que l'inflation a semblé diminuer, avec une mesure des prix facturés par les entreprises pour leurs produits tombant au niveau le plus bas depuis plus de 3 ans et demi.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,06% à 103,33 après avoir baissé de 0,2% mardi, les traders consolidant leurs positions avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

La première lecture du produit intérieur brut américain pour le quatrième trimestre devrait montrer une économie résistante aux fortes hausses des taux d'intérêt, a déclaré Carol King, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"La preuve d'une activité économique américaine encore robuste, dans le contexte d'une croissance européenne et chinoise faible, peut maintenir le dollar à un niveau élevé, selon nous", a-t-elle déclaré.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le PIB américain du quatrième trimestre augmente à un taux annualisé de 2 %.

Parmi les autres données américaines de la semaine, la mesure de l'inflation préférée de la Fed - les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) - est attendue vendredi.

La semaine prochaine, on s'attend généralement à ce que la Fed ne bouge pas, mais les commentaires du président Jerome Powell seront scrutés à la loupe afin de déterminer si la banque centrale américaine est prête à commencer à réduire les taux d'intérêt.

Les traders ont considérablement réduit leurs paris sur des baisses de taux anticipées et importantes. Les marchés évaluent actuellement à 41 % la probabilité d'une baisse en mars, selon l'outil FedWatch du CME, contre 88 % il y a un mois.

Les opérateurs tablent également sur des réductions de 130 points de base cette année, contre 160 points de base à la fin de l'année 2023.

En Asie, le yuan chinois a augmenté de 0,06 % pour atteindre 7,1648 dollars par dollar.

La banque centrale chinoise a annoncé mercredi une forte réduction des réserves bancaires, une mesure qui injectera environ 140 milliards de dollars de liquidités dans le système bancaire et enverra un signal fort de soutien à une économie fragile et à des marchés boursiers en chute libre.

Cette décision fait suite à un rapport publié en début de semaine sur un plan de sauvetage d'une valeur de 278 milliards de dollars pour aider à stabiliser les marchés boursiers en difficulté.

"Bien que ces mesures soient susceptibles de soutenir le yuan et le sentiment général du marché à court terme, il est peu probable qu'il s'agisse d'une solution miracle", a déclaré Kieran Williams, responsable des opérations de change en Asie chez InTouch Capital Markets.

"Les perspectives du yuan dépendent fortement du sentiment des investisseurs et, sans une réduction du MLF/LPR, le taux réel reste élevé et les problèmes de confiance persistent.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,16% à 147,75 pour un dollar, abandonnant une partie de ses gains de mercredi, les traders ayant pris note de l'orientation hawkish de la Banque du Japon.

Le chef de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mardi que les perspectives d'atteindre l'objectif d'inflation de la banque centrale augmentaient progressivement, renforçant les attentes selon lesquelles le pays pourrait bientôt abandonner sa politique monétaire ultra-libre.

Pendant ce temps, l'euro était en baisse de 0,07 % à 1,0875 $ avant la réunion de politique de la BCE, où la banque centrale devrait maintenir les taux stables et où l'accent est mis sur les commentaires des responsables.

La BCE a mis fin à son cycle de hausse des taux le plus rapide en septembre, mais a toujours affirmé qu'il serait prématuré de discuter d'un revirement, étant donné que les pressions sur les prix ne sont pas encore totalement éteintes et que des négociations salariales cruciales sont toujours en cours.

Les marchés tablent sur une réduction de 130 points de base des taux de la BCE cette année.

Le dollar australien a baissé de 0,09 % à 0,657 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,11 % à 0,610 $. La livre sterling était à 1,2706 $, en baisse de 0,13 % sur la journée.