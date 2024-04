La réunion de juin des banques centrales est rayée des agendas, car les marchés soupçonnent désormais la Réserve fédérale de traîner les pieds pour procéder à une première baisse des taux d'intérêt d'ici là et de laisser la Banque centrale européenne faire cavalier seul.

Et la stabilité persistante du taux de change transatlantique, malgré ce changement d'orientation, pourrait bien donner à la BCE l'envie d'aller de l'avant, alors que l'euro/dollar est toujours coincé au milieu d'une fourchette de huit cents qui dure depuis 18 mois.

L'un des aspects les plus remarquables du marché mondial des taux au cours du premier trimestre a été la synchronisation des prix, tant sur le calendrier que sur l'ampleur de l'assouplissement du crédit de la Fed et de la BCE cette année, malgré des conditions économiques sous-jacentes très différentes.

Alors que la désinflation impressionnante de l'année dernière aux États-Unis et dans la zone euro a donné aux deux banques centrales un feu orange pour commencer à réduire les coûts d'emprunt les plus élevés depuis plus de vingt ans, la quasi-récession dans la zone euro contraste avec l'expansion toujours rapide des États-Unis et un marché de l'emploi très serré dans ce pays.

La combinaison d'une nouvelle hausse importante de la masse salariale américaine le mois dernier et d'une inflation persistante au début de l'année a amené de nombreux responsables de la Fed à réduire les espoirs du marché quant à une réduction dès le mois de juin, certains suggérant même que toute réduction des taux cette année pourrait bientôt être écartée sans une amélioration plus significative de l'inflation. La mise à jour des prix à la consommation de mercredi pourrait renforcer ce point de vue.

Mais alors que la BCE se réunit ce jeudi, toutes les étoiles sont encore alignées pour qu'elle signale un assouplissement d'ici le milieu de l'année - avec l'inflation de base qui a continué à baisser le mois dernier et une lecture sombre des prêts bancaires pour le premier trimestre montrant des conditions de crédit serrées qui mordent fort.

"Nous en saurons un peu plus en avril, mais nous en saurons beaucoup plus en juin", a déclaré Christine Lagarde, la patronne de la BCE, après la dernière réunion il y a un peu plus d'un mois.

UNE "FOURCHETTE DE PLAUSIBILITÉ

Gilles Moec, économiste en chef du groupe AXA, estime que l'échelonnement des hausses de taux est désormais une possibilité réelle et que la relative nonchalance de l'euro pourrait être la clé de cette évolution.

"Le fait que la BCE réduise ses taux avant la Fed est tout à fait dans notre fourchette de plausibilité", écrit-il. "Le taux de change de l'euro s'est à peine affaibli malgré un renversement des attentes du marché concernant les écarts de taux directeurs (et) cela devrait encourager la BCE à prendre les bonnes décisions pour la zone euro, indépendamment de ce que la Fed fera en fin de compte."

Selon M. Moec, le seul canal par lequel l'hésitation de la Fed pourrait avoir une incidence sur la décision de la BCE en juin est le taux de change, où une hausse du dollar pourrait entraîner une nouvelle pression sur les importations et les prix des produits de base en dollars pour l'Union européenne.

Le fait que le taux euro/dollar n'ait pratiquement pas bougé au cours du mois dernier met ce point de vue de côté.

Au début du mois, les marchés à terme avaient entièrement prévu une baisse de taux d'un quart de point de la part de la Fed en juin, mais cette probabilité n'est plus que de 50-50 depuis lors. La BCE continue d'anticiper pleinement une décision en juin.

Chris Williamson, de S&P Global Market Intelligence, estime que l'éventualité d'une décision anticipée de la BCE est justifiée par la dynamique sous-jacente des tendances des prix à la consommation dans la zone euro et des relevés de prix issus des enquêtes régionales auprès des directeurs d'achat.

"Les données de l'IPC et de l'indice des directeurs d'achat ... indiquent que la BCE sera la première à constater que l'inflation atteint - et reste en dessous - de l'objectif, les États-Unis étant à la traîne dans la lutte contre l'inflation".

REMETTRE LES PENDULES À L'HEURE

Pour être honnête, le fait de jongler avec les dates d'une première action peut sembler un peu théorique. Après tout, même si les opérateurs du marché monétaire se sont montrés frileux pour le mois de juin, ils prévoient toujours un assouplissement d'un quart de point d'ici à la fin du mois de juillet.

Mais ce sont les changements dans l'ampleur du cycle d'assouplissement à venir qui sont peut-être plus significatifs. Seuls 63 points de base de réduction des taux de la Fed sont désormais prévus pour le reste de l'année, mais 85 points de base de réduction des taux de la BCE sont toujours prévus.

Si l'on va plus loin, le "taux terminal" de la Fed, tel qu'il ressort des contrats à terme sur le marché monétaire, est remonté à près de 4,0 % pour le début de l'année 2027, soit près d'un point de pourcentage de plus qu'au début de l'année, ce qui implique que l'ensemble du cycle d'assouplissement pourrait n'être que de 150 points de base au total.

L'estimation équivalente de la BCE prévoit déjà 175 points de base d'ici la fin de l'année prochaine.

Plus loin encore, la surperformance du marché des obligations d'État de la zone euro a vu l'écart de rendement transatlantique à cinq ans se creuser de plus d'un quart de point depuis le début du mois dernier, conférant aux États-Unis une prime de rendement nominal de plus de 200 points de base pour la première fois cette année.

En fait, cette prime de rendement à cinq ans a plus que doublé en seulement 12 mois et l'euro/dollar est exactement au même niveau que le 10 avril 2023.

Un feu vert pour la BCE ?

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.