Le président sortant de la Catalogne a déclaré lundi qu'il quitterait la politique après les résultats désastreux de son parti séparatiste lors des élections régionales qui ont vu les socialistes espagnols infliger une défaite historique au mouvement indépendantiste.

Le parti modéré Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Pere Aragones reste le meilleur espoir pour les socialistes, qui ont remporté le plus grand nombre de voix lors des élections de dimanche mais n'ont pas obtenu la majorité, de former un gouvernement dans la région prospère du nord-est de l'Espagne.

M. Aragones, qui dirige la Catalogne depuis trois ans, a déclaré que son parti ne soutiendrait pas les socialistes, leur demandant de faire appel au parti séparatiste Junts à la place.

"L'ERC restera dans l'opposition, car c'est là que les citoyens nous ont placés", a-t-il déclaré aux journalistes.

Les socialistes, dirigés localement par Salvador Illa, disposaient de 42 sièges dans la chambre de Catalogne, qui en compte 135, avec plus de 99 % des voix, tandis que leur partenaire habituel de coalition, le parti d'extrême gauche Sumar, en obtenait six. Junts disposait de 35 sièges et ERC de 20.

Pour remporter un vote d'investiture et former un gouvernement, les partis doivent obtenir 68 sièges au premier tour et une majorité simple au second.

Nuria Parlon, haut fonctionnaire socialiste, a déclaré aux journalistes que leur option préférée était un accord de gauche avec ERC et Sumar, avec comme alternative un gouvernement minoritaire soutenu par d'autres partis.

Le vote régional a également des implications pour la stabilité du gouvernement national.

L'ERC a présidé à une période d'apaisement des tensions avec le gouvernement central espagnol dirigé par les socialistes après les années turbulentes qui ont suivi l'organisation par la Catalogne d'un référendum illégal sur l'indépendance en 2017 et la brève déclaration d'indépendance qui a déclenché une crise constitutionnelle.

PARDONS

Le Premier ministre Pedro Sanchez a gracié les dirigeants séparatistes condamnés pour la campagne d'indépendance et a offert une amnistie controversée à d'autres personnes toujours poursuivies. L'ERC a soutenu le gouvernement minoritaire de M. Sanchez au niveau national.

Les fruits de cette approche plus conciliante se sont reflétés dans le bon résultat obtenu dimanche soir par les socialistes, tandis que l'ERC a perdu un soutien significatif.

Il doit maintenant décider s'il reste ferme en rejetant l'offre des socialistes de le soutenir dans la formation d'un gouvernement, ce qui pourrait entraîner un nouveau vote.

Ignacio Jurado, politologue à l'université Carlos III de Madrid, a déclaré que l'ERC pourrait décider que ses électeurs l'ont puni pour ses relations trop amicales avec Madrid, et augmenter le prix de son soutien à la fois au niveau régional et national. Par le passé, les revendications ont porté sur le contrôle du réseau ferroviaire de la région et sur les impôts.

Le parti séparatiste Junts, plus dur, a également soutenu le gouvernement national socialiste minoritaire.

Mais son leader, Carles Puigdemont, a déclaré aux journalistes lundi qu'il ne soutiendrait pas la formation d'un gouvernement socialiste régional et que si les socialistes se tournaient plutôt vers le parti populaire conservateur, Junts retirerait également son soutien au gouvernement national.

Cristina Monge, analyste politique indépendante, a déclaré que le soutien continu de l'ERC et de la Junts était crucial pour la stabilité du gouvernement national espagnol.

"Si l'un d'entre eux, Puigdemont probablement, n'est pas inclus dans l'accord sur la Catalogne, il pourrait mettre le gouvernement espagnol dans une position très difficile", a-t-elle déclaré.