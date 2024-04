Le maïs de Chicago a chuté lundi en raison des prévisions de bonnes conditions météorologiques pour les semis aux États-Unis et des inquiétudes concernant les plans américains qui pourraient réduire l'attrait du maïs pour la production de biocarburants.

Le blé a chuté après les fortes hausses de vendredi dernier, en l'absence de nouvelles concernant les tensions en mer Noire. Le soja est resté stable avant les estimations des récoltes mondiales du gouvernement américain jeudi.

Le maïs le plus actif du Chicago Board of Trade a baissé de 0,1% à 4,33-1/2 dollars le boisseau à 1128 GMT. Le soja a baissé de 0,08% à 11,86 dollars le boisseau.

Le blé a baissé de 0,3 % à 5,65-1/2 $ le boisseau.

"Les marchés des céréales et du soja sont plus faibles aujourd'hui avec des conditions météorologiques toujours favorables pour les cultures américaines et l'absence de nouvelles sur les tensions géopolitiques au cours du week-end", a déclaré Matt Ammermann, gestionnaire de risque de matières premières de StoneX.

"Les prévisions météorologiques pour le Midwest américain ne sont pas menaçantes pour les cultures et il est probable que les semis de maïs progressent bien dans les semaines à venir si le temps se maintient. Les propositions attendues du gouvernement américain sur les biocarburants destinés à l'aviation suscitent quelques inquiétudes, ce qui pourrait réduire l'attrait de la production à base de maïs."

Le blé a augmenté vendredi en raison de craintes que les autorités russes aient entravé les exportations de céréales de deux grandes maisons de commerce. Toutefois, selon des rapports parus tard dans la journée de vendredi, les deux navires concernés ont appareillé et aucune nouvelle perturbation majeure n'a été observée au cours du week-end.

"En mer Noire, nous ne voyons pas de signes d'intensification des attaques contre les ports ukrainiens", a déclaré M. Ammermann.

"En arrière-plan, on croit de plus en plus que la Réserve fédérale américaine pourrait ne pas réduire ses taux d'intérêt dans un avenir proche, ce qui pourrait encourager les fonds à conserver leurs positions courtes. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Eileen Soreng et Alexander Smith)