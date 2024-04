Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont gagné du terrain jeudi, les investisseurs ayant équilibré leurs positions avant la publication d'un rapport du gouvernement américain qui devrait montrer une baisse des stocks.

Les prix du blé et du soja ont légèrement baissé, bien que les tensions dans la région de la mer Noire aient maintenu le marché du blé à un niveau plancher.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3 % à 4,35-1/2 dollars le boisseau, à 00h10 GMT. Le blé a baissé de 0,1% à 5,58 dollars le boisseau et le soja a cédé 0,2% à 11,63 dollars le boisseau.

* Les participants au marché ajustent leurs positions avant la publication des données mensuelles sur l'offre et la demande mondiales du Département américain de l'agriculture (USDA) et des prévisions de récolte nationales de l'agence brésilienne Conab, jeudi.

* Le rapport de l'USDA devrait montrer que les stocks de maïs en fin de campagne 2023-24 ont baissé à 2,102 milliards de boisseaux, contre 2,172 milliards de boisseaux le mois dernier, selon une enquête menée par Reuters auprès d'analystes. Ils prévoient une augmentation des stocks de blé et de soja.

* Le marché surveille également les conditions des plantations de maïs et de soja aux États-Unis, qui devraient s'accélérer dans les semaines à venir.

* Les frappes russes sur le sud de l'Ukraine ont encouragé de légères couvertures courtes sur le blé plus tôt, selon les négociants. Les deux pays sont d'importants exportateurs de céréales.

* L'USDA a confirmé des ventes privées de 254 000 tonnes de soja américain pour livraison à des destinations non divulguées au cours de la campagne de commercialisation qui débutera le 1er septembre 2024. Le ministère doit publier jeudi les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation de céréales et de soja des États-Unis.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et l'huile de soja du CBOT mercredi, selon les négociants. Les fonds étaient vendeurs nets de contrats à terme sur le soja et la farine de soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les rendements du Trésor ont augmenté tandis que les indices boursiers ont chuté mercredi après que les données aient montré que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, diminuant les espoirs concernant le montant et le délai de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine PPI, CPI YY Mars 1215 UE Taux de refinancement de la BCE Avril 1215 UE Taux de dépôt de la BCE Avril 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US PPI Machine Manuf'ing March (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)