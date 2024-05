En cette année d'élections dans le monde entier, le mois de juin fait monter la pression de plusieurs crans et mettra à l'épreuve l'apparente nonchalance des marchés mondiaux à l'égard du processus électoral.

Avec les élections du Parlement européen qui se tiendront du 6 au 9 juin, la Grande-Bretagne se rendra aux urnes le mois prochain, avant le scrutin du 4 juillet qui est déjà prévu, et les candidats à l'élection présidentielle américaine semblent prêts à commencer leur campagne plus tôt que d'habitude avec un premier débat télévisé le 27 juin. Le Mexique se rendra également aux urnes au cours du mois.

Jusqu'à présent, avec la reprise de l'activité économique mondiale et le plafonnement des taux d'intérêt, les marchés mondiaux ne semblent pas prêts à faire grand cas des votes populaires dans les principales économies. Les principaux marchés boursiers ont atteint des records historiques et les indicateurs de volatilité d'une série d'actifs et de prix des devises sont pratiquement endormis.

Asservis au métronome des banques centrales depuis deux ans, les marchés des actions et du crédit semblent même avoir rompu le charme cette année, acceptant une longue période probable de taux d'intérêt relativement élevés et se concentrant plutôt sur l'économie florissante, les bénéfices et les thèmes émergents tels que l'intelligence artificielle.

Mais le mois de juin devrait remettre les pendules à l'heure, ou du moins révéler l'intérêt des investisseurs pour les changements potentiels de pouvoir démocratique dans certaines grandes économies.

Avec des enjeux géopolitiques, commerciaux et fiscaux cruciaux, les questions susceptibles de faire bouger les marchés ne manquent pas - la plus évidente étant la réédition de la course de 2020 aux États-Unis entre le président démocrate Joe Biden et l'opposant républicain Donald Trump.

Il est donc d'autant plus surprenant que la volatilité des marchés des changes soit inférieure à la moitié de ce qu'elle était il y a un an.

Et la volatilité implicite à six mois des principaux taux de change du dollar, qui couvre maintenant la date de l'élection américaine, est inférieure d'environ deux points à ce qu'elle était il y a un an - elle s'est de nouveau considérablement atténuée au cours du mois dernier.

Sans parler de la volatilité des actions, au plus bas depuis quatre ans, et même de la volatilité des obligations, au plus bas depuis deux ans.

C'est le moment de se couvrir ?

Selon une enquête trimestrielle menée par la plateforme de change MillTechFX auprès de 250 responsables financiers d'entreprises britanniques et américaines, près de la moitié d'entre eux ont indiqué qu'ils prévoyaient d'augmenter la longueur de leur couverture de change en options ou en taux à terme en raison des élections qui se déroulent dans le monde entier.

Pourtant, jusqu'à présent, il n'y a guère de signes que cela se traduise dans les prix.

DES SIGNES DE SENSIBILITÉ

De nombreux investisseurs affirment depuis longtemps que les marchés ont tendance à ignorer les élections jusqu'à ce qu'elles soient terminées, ce qui permet d'éliminer une grande partie du bruit politique de la campagne et des sondages les plus audacieux.

À mesure que les échéances électorales se rapprochent, le nombre et la fréquence des sondages d'opinion augmentent, ce qui améliore leur précision moyenne, mais accroît également les risques de lectures erronées périodiques.

Cet effet s'est peut-être manifesté cette semaine par l'annonce surprise d'un vote en juillet au Royaume-Uni, soit deux ou trois mois avant la date sur laquelle beaucoup avaient parié.

Les niveaux de volatilité à deux mois de la livre sterling ont grimpé à la suite de cette nouvelle, bien qu'ils aient atteint des niveaux historiquement bas dans le cas des niveaux de l'euro et de la livre sterling.

Pourtant, les stratèges ont fait la queue jeudi pour expliquer pourquoi le résultat ne devrait pas nécessairement affecter la livre sterling ou les niveaux des obligations britanniques, le parti travailliste de l'opposition ayant plus de 20 points d'avance dans les sondages d'opinion depuis de nombreux mois. Le parti travailliste est le grand favori des marchés de paris pour prendre le pouvoir pour la première fois depuis 14 ans et son manifeste ne comporte que peu de surprises auxquelles les marchés pourraient s'accrocher.

À ce stade, la campagne de juin pourrait être plus perturbante si les sondages montraient que les conservateurs sortants peuvent se maintenir au pouvoir.

La situation est toutefois différente aux États-Unis.

Biden et Trump restent à égalité dans les enquêtes de popularité et l'attention se porte sur les "swing states". Il existe manifestement des écarts considérables entre les deux candidats en matière de politique intérieure et internationale, ainsi que sur l'indépendance de la Réserve fédérale, la valeur du dollar, les droits de douane et les réductions d'impôts.

Noel Dixon, stratège macroéconomique mondial chez State Street Global Markets, pense que les débats télévisés du mois prochain pourraient être le point de départ d'une plus grande attention de la part des marchés, plus tôt que le traditionnel coup de klaxon de l'après-fête du travail.

Il ajoute que les modèles de State Street, qui surveillent la sensibilité des marchés d'actifs aux différents récits médiatiques entourant l'élection, sont déjà en train de se mettre en place.

"Il est certain que le marché est plus attentif cette fois-ci qu'il ne l'était à la même période en 2020", a déclaré M. Dixon. "Étant donné que les débats télévisés sont avancés, M. Trump a maintenant l'occasion de clarifier sa position sur certaines des histoires médiatiques les plus alarmantes concernant ce qu'il pourrait faire.

"S'il revient sur ces questions le mois prochain, les marchés seront beaucoup plus attentifs", a-t-il ajouté, en faisant référence aux rapports des médias sur la manière dont son équipe envisage de réduire l'indépendance de la Fed et sur la manière dont son ancien conseiller commercial, Robert Lighthizer, préconise d'affaiblir activement le dollar pour obtenir des avantages commerciaux.

Il est plus difficile de déterminer comment tout cela se traduira en termes d'orientation des prix plutôt que de volatilité en soi, et c'est peut-être la raison pour laquelle la spéculation sur l'issue de la crise est si limitée.

Mais même si les investisseurs ont eu l'intention d'estomper le bruit politique pour se concentrer sur l'état actuel de l'économie, il pourrait être plus difficile de l'ignorer dans un mois.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.