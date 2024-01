Le pétrole a chuté mercredi, les données économiques moroses en Chine, le plus grand importateur de brut au monde, ayant pesé sur la demande, mais les prix étaient prêts à enregistrer leur première hausse mensuelle depuis septembre, alors que l'aggravation des conflits au Moyen-Orient suscitait des inquiétudes quant à l'offre.

Le contrat à terme du pétrole Brent pour mars, qui expire aujourd'hui, a chuté de 27 cents, soit 0,3%, à 82,60 dollars le baril à 0441 GMT. Le contrat d'avril, plus activement négocié, a perdu 26 cents à 82,24 dollars.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont baissé de 23 cents, soit 0,3 %, à 77,59 dollars le baril.

L'activité manufacturière en Chine, deuxième économie mondiale et consommateur de pétrole, s'est contractée pour un quatrième mois consécutif en janvier, a montré une enquête officielle sur les usines mercredi, suggérant que l'élan économique s'affaiblissait au début de 2024.

Les prévisions de plusieurs analystes, y compris de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), font état d'une baisse de la production de pétrole.

croissance de la demande de pétrole

en 2024, principalement grâce à la consommation chinoise, mais les signes de ralentissement de l'économie chinoise viennent contrecarrer ces prévisions.

"Le secteur manufacturier chinois reste sous pression dans un contexte de faible reprise intérieure et de faible demande extérieure", a déclaré Lynn Song, économiste en chef à la banque ING, dans une note.

Toutefois, les deux indices de référence du pétrole devraient augmenter ce mois-ci, car la guerre entre Israël et le Hamas s'est étendue à un conflit naval en mer Rouge entre les États-Unis et les militants Houthi alliés à l'Iran, qui a perturbé les routes de transport du pétrole et du gaz naturel par pétroliers et augmenté les coûts d'acheminement. D'autres groupes militants iraniens dans la région ont également frappé les forces américaines en Irak, en Syrie et en Jordanie.

Le Brent et le WTI devraient tous deux augmenter de plus de 7 % en janvier.

Toutefois, l'aggravation des conflits au Moyen-Orient n'a pas interrompu la production réelle et les craintes d'un ralentissement de la croissance de la demande de pétrole ont atténué les gains liés aux préoccupations géopolitiques.

"Le principal problème pour devenir carrément haussier sur le pétrole brut ici est que le tableau technique reste baissier et doit encore rattraper les événements récents, y compris une attaque de drone mortelle contre les troupes américaines près de la frontière entre la Jordanie et la Syrie la semaine dernière, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il avait décidé de la manière de répondre à l'attaque, sans donner plus de détails, mais il a ajouté qu'il voulait éviter une guerre plus large au Moyen-Orient.

Dans le conflit israélo-palestinien, le Hamas a déclaré mardi qu'il avait reçu et étudiait une proposition de cessez-le-feu pour les combats à Gaza. Il s'agit apparemment de l'initiative de paix la plus sérieuse depuis le premier et seul bref cessez-le-feu de la guerre, qui s'est effondré en novembre.

Mais Sycamore a déclaré que le marché était préoccupé par le fait qu'un cessez-le-feu à Gaza ne mettrait pas nécessairement fin aux attaques des Houthis en mer Rouge.

Les données sur les stocks américains de l'American Petroleum Institute (API) ont été mitigées. Les stocks de brut ont baissé de 2,5 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 26 janvier, selon des sources de marché citant les chiffres de l'API. Les stocks d'essence ont augmenté de 600 000 barils et les stocks de distillats ont diminué de 2,1 millions de barils.

Les données du gouvernement américain sur les stocks de pétrole sont attendues plus tard dans la journée de mercredi. (Reportage de Colleen Howe et Muyu Xu ; Rédaction de Stephen Coates et Christian Schmollinger)