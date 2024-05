Le président de la Federal Reserve Bank of New York, John Williams, s'est félicité de l'arrivée de données plus souples sur l'inflation, a-t-il déclaré à Reuters, mais il a ajouté que ces nouvelles positives n'étaient pas suffisantes pour inciter la banque centrale américaine à réduire ses taux d'intérêt dans un avenir proche.

Bien qu'il soit important de ne pas accorder trop d'importance aux dernières nouvelles économiques, le ton plus doux de l'indice des prix à la consommation d'avril est "une sorte de développement positif après quelques mois où les données étaient décevantes", a déclaré M. Williams lors d'un entretien avec Reuters mercredi.

"La tendance générale semble raisonnablement bonne" pour un ralentissement progressif des pressions inflationnistes, a déclaré M. Williams. Mais il n'est pas encore suffisamment convaincu que les pressions sur les prix se rapprochent durablement de l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed avant d'abaisser les coûts d'emprunt à court terme.

La politique monétaire est "restrictive" et "se trouve à un bon endroit", a déclaré M. Williams. "Je ne vois aucun indicateur me disant qu'il y a une raison de changer l'orientation de la politique monétaire maintenant, et je ne m'attends pas à cela, je ne m'attends pas à obtenir cette plus grande confiance dont nous avons besoin pour voir les progrès de l'inflation vers un objectif de 2 % à très court terme.

"Je ne vois pas la nécessité de resserrer la politique monétaire aujourd'hui", a déclaré M. Williams, réfutant ainsi les spéculations selon lesquelles la Fed pourrait être amenée à relever davantage ses taux pour ramener l'inflation aux niveaux souhaités.

Le dirigeant de la Fed de New York, l'une des principales voix de la banque centrale, qui est également vice-président du Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux, a été interrogé à la suite de données sur l'inflation indiquant un ralentissement bienvenu, ce qui a ravivé les espoirs de Wall Street de voir la Fed réduire ses taux d'intérêt cette année.

L'IPC global d'avril a augmenté de 3,4 % par rapport à l'année précédente, contre 3,5 % en mars, tandis que les prix hors alimentation et énergie ont augmenté de 3,6 %, soit la plus faible hausse en trois ans.

UN MEILLEUR ÉQUILIBRE

Les remarques de M. Williams ont constitué sa première analyse détaillée de la politique monétaire et des perspectives économiques depuis que le FOMC s'est réuni ce mois-ci et a maintenu le taux directeur entre 5,25 % et 5,50 %, où il se trouve depuis juillet. Les décideurs politiques ont également annoncé qu'ils ralentiraient le rythme de leurs efforts pour réduire le bilan de la banque centrale.

Cette année, des chiffres d'inflation plus élevés que prévu ont compliqué les perspectives de la Fed en matière de politique monétaire. En mars, les responsables avaient prévu trois baisses de taux au cours de l'année 2024, mais la persistance de l'inflation les a incités à renoncer à des projections fermes de baisses de taux. Certains responsables ont même envisagé d'éventuelles hausses de taux.

Pour compliquer encore les perspectives, les données récentes sur la croissance et l'embauche se sont modérées, ce qui augmente les risques d'une économie à faible croissance et à forte inflation, que les responsables de la Fed auraient du mal à gérer. Entre-temps, les paris de Wall Street sur les baisses de taux ont été volatils, les traders et les investisseurs envisageant désormais une première baisse d'un quart de point en septembre et une seconde d'ici à la fin de l'année.

Dans ses commentaires de mardi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré : "Je m'attends à ce que l'inflation redescende (...) sur une base mensuelle à des niveaux plus proches des chiffres les plus bas que nous avions l'année dernière."

M. Powell a également repoussé les perspectives d'augmentation des taux, déclarant qu'"il est plus probable que nous maintenions le taux directeur à son niveau actuel".

Dans ses remarques, M. Williams a déclaré que l'économie restait sur une base solide et qu'elle était en train de s'équilibrer. Le marché du travail reste tendu même s'il évolue vers une meilleure situation, principalement grâce à l'élimination des excès, plutôt qu'à l'augmentation du chômage.

M. Williams a déclaré que le taux de chômage passerait probablement de 3,9 % à 4 % cette année. Dans le même temps, il a déclaré que l'inflation selon la mesure préférée de la Fed - l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle - se situerait probablement dans la fourchette basse de 2 % d'ici la fin de l'année, ce qui la placerait à environ 2,5 % pour l'année. Il s'attend à ce qu'elle atteigne environ 2 % l'année prochaine et qu'elle s'y maintienne durablement par la suite.

Pour modifier la politique monétaire, M. Williams a déclaré que la Fed doit être convaincue que l'inflation se maintiendra à 2 %, et non pas qu'elle atteindra 2 % avant d'agir pour réduire les taux. Il ne faudrait pas que nous atteignions ce niveau de 2 %, car je pense que nous aurions alors attendu trop longtemps, a-t-il déclaré.

M. Williams a également indiqué que le bilan de la banque centrale, qui a doublé de volume lors de l'achat d'obligations, a encore un impact modeste sur les rendements obligataires, alors que la banque centrale s'efforce de réduire la taille de ses avoirs. (Rapport de Michael S. Derby ; Rédaction de David Gregorio)