Les prix du cuivre ont légèrement augmenté vendredi, soutenus par les préoccupations de l'offre du métal, qui ont compensé les attentes changeantes des investisseurs sur les réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,2 % à 8 482 $ la tonne métrique à 0421 GMT. Le contrat devrait terminer la semaine avec peu de changement, après avoir gagné 2,2% en 2023.

Le contrat de cuivre de février le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,1% à 68 470 yuans (9 552,04 $) la tonne.

Le cuivre atteindra une moyenne de 9 000 et 10 000 dollars la tonne en 2024 et 2025 en raison du resserrement de l'offre, ont déclaré les analystes de CITIC Securities dans une note.

Avec le déclin de la croissance de la production minière, le marché mondial du cuivre raffiné deviendra de plus en plus déficitaire entre 2025 et 2027, alors qu'il était excédentaire de 170 000 tonnes cette année, ont-ils ajouté.

En Chine, premier consommateur, les stocks de cuivre sont restés faibles, contribuant en partie à une prime d'achat au comptant à environ 200 yuans par tonne cette semaine. < SMM-CU-PND>

Cependant, la perte d'appétit pour le risque après que les minutes de la réunion de décembre de la Fed aient montré que la plupart des décideurs politiques étaient d'accord pour dire que les coûts d'emprunt devaient rester élevés pendant un certain temps a fait pression sur les prix.

Les espoirs du marché que la Fed commence à assouplir sa politique dès le mois de mars ont stimulé les prix du cuivre, souvent considéré comme un indicateur économique.

Par ailleurs, l'indice du dollar a baissé vendredi, ce qui a rendu moins onéreux l'achat du métal à prix vert.

L'aluminium du LME est resté stable à 2 282 dollars la tonne, le zinc a augmenté de 0,2 % à 2 542,50 dollars, le nickel a progressé de 0,3 % à 16 110 dollars, l'étain a augmenté de 0,1 % à 24 865 dollars et le plomb a augmenté de 0,6 % à 2 053 dollars.

L'aluminium du SHFE a perdu 0,3 % à 19 225 yuans la tonne, le nickel a baissé de 1,5 % à 124 350 yuans, l'étain a baissé de 1,4 % à 208 860 yuans et le zinc a perdu 0,9 % à 21 235 yuans, tandis que le plomb a gagné 0,7 % à 16 090 yuans.

