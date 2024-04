Les cours du soja à Chicago ont chuté vendredi, les prix étant sous pression après qu'un rapport hebdomadaire américain ait montré une baisse des ventes à l'exportation alors que les expéditions brésiliennes ont augmenté.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé en raison de l'apaisement des inquiétudes concernant les exportations russes, tandis que le maïs a chuté pour la première fois en trois séances.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 11,78 dollars le boisseau, à 00h10 GMT, le blé a cédé 0,1% à 5,55-1/2 dollars le boisseau et le maïs a perdu 0,1% à 4,34-3/4 dollars le boisseau.

* Les ventes nettes à l'exportation des États-Unis la semaine dernière ont été inférieures aux attentes du marché, à 194 220 tonnes métriques, selon les données du ministère américain de l'Agriculture (USDA) publiées jeudi.

* Les analystes ont déclaré que l'annonce quotidienne par l'USDA de 152 404 tonnes de ventes supplémentaires au Mexique n'offrait que peu de soutien alors que les expéditions brésiliennes s'accélèrent et que les ventes américaines depuis le début de la saison restent inférieures d'environ 19 % à celles de l'année dernière.

* Les négociants surveillent les conditions météorologiques dans le Midwest américain avant les plantations de maïs qui devraient s'intensifier au cours des prochaines semaines.

* Alors que la pluie et la neige dans le centre de la ceinture de maïs devraient augmenter les réserves d'humidité du sol, des prévisions de températures plus élevées plus tard dans le mois pourraient faciliter le travail dans les champs.

* Les prix du blé ont été mis sous pression après que le négociant en grains russe Aston a nié que les autorités locales avaient interrompu certaines de ses exportations, atténuant ainsi les inquiétudes récentes concernant le ralentissement des expéditions de la part du premier pays fournisseur de blé au monde.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs et la farine de soja du CBOT jeudi, vendeurs nets de soja et d'huile de soja et égaux en blé, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les responsables de la Réserve fédérale ont fait preuve de prudence jeudi en soulignant la nécessité de maintenir les réductions de taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation ralentisse clairement, ce qui a étouffé la hausse des actions à Wall Street et déclenché une augmentation des prix des obligations.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Commandes industrielles MM Fév 0600 Allemagne Manufacturing O/P Cur Price SA Fév 0600 Allemagne Biens de consommation SA Fév 0600 Royaume-Uni Halifax House Prices MM, YY March 0830 Royaume-Uni S&P GLOBAL PMI : MSC Composite-Output Mars 1230 US Non-Farm Payrolls Mars 1230 US Unemployment Rate March