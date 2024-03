Les cours du soja à Chicago ont légèrement baissé mercredi, bien qu'ils soient restés proches de leur plus haut niveau en un mois, après que l'agence brésilienne des récoltes a réduit les prévisions de production pour le pays, mettant à l'épreuve les investisseurs spéculatifs qui ont parié lourdement sur une nouvelle baisse des prix.

Les contrats à terme sur le maïs sont restés stables et les contrats à terme sur le blé ont légèrement augmenté, après avoir chuté lundi à leur plus bas niveau depuis août 2020, en raison de la baisse des prix des exportations russes et de l'annulation des ventes aux États-Unis.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 11,93-3/4 dollars le boisseau à 0039 GMT, après avoir atteint 11,97 dollars mardi, son plus haut niveau depuis le 13 février.

* Le contrat de maïs CBOT était inchangé à 4,41-3/4 dollars le boisseau après avoir atteint 4,45 dollars mardi, son niveau le plus élevé depuis le 6 février.

* Les deux cultures, cependant, sont en baisse cette année et sont tombées à leurs niveaux les plus bas depuis 2020 le mois dernier.

* Le blé a augmenté de 0,5 % pour atteindre 5,50 dollars le boisseau, non loin de son niveau le plus bas de lundi (5,24 dollars).

* L'agence agricole Conab a abaissé ses projections pour la production de soja du Brésil de 2,6 millions de tonnes métriques à 146,858 millions de tonnes métriques et pour sa production de maïs de près d'un million de tonnes à 112,753 millions de tonnes en raison de conditions météorologiques défavorables.

* Cependant, l'abondance de l'offre de soja brésilien après une récolte record l'année dernière a fait baisser les prix, et certains producteurs de soja brésiliens accumulent de nouvelles récoltes dans l'espoir que les prix s'améliorent, selon une enquête.

* Les attentes d'une récolte argentine exceptionnelle font également baisser les prix du soja. Cependant, les pluies intenses en Argentine commencent à rendre le sol trop humide dans des zones agricoles clés, ce qui pourrait également rendre la récolte plus difficile.

* Les spéculateurs ont beaucoup misé sur la baisse des prix du soja, du maïs et du blé, ce qui rend les marchés vulnérables à des épisodes de couverture des positions courtes qui font grimper les prix.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le soja et le maïs CBOT mardi, et même nets sur le blé, selon les négociants.

* En ce qui concerne les autres cultures, la récolte ukrainienne de céréales et d'oléagineux pour 2024 pourrait être ramenée à 76,1 millions de tonnes métriques, contre 82,6 millions de tonnes l'an dernier et 107 millions de tonnes avant l'invasion russe, a déclaré l'UGA, le syndicat ukrainien des négociants en céréales.

* L'UGA a indiqué que la récolte de 2024 pourrait comprendre 26,3 millions de tonnes de maïs, 20 millions de tonnes de blé et 13,7 millions de tonnes de graines de tournesol.

* La chute des prix à l'exportation du blé russe et l'abondance de l'offre mondiale continuent de peser sur les prix à terme du blé et réduisent la compétitivité du blé américain sur le marché mondial.

* Les exportateurs américains ont annulé les ventes de plus de 504 000 tonnes de blé destinées à la Chine au cours de la semaine écoulée.

* Pendant ce temps, les stocks de blé indiens détenus dans les entrepôts gouvernementaux ont chuté à 9,7 millions de tonnes, le niveau le plus bas depuis 2017, après deux années consécutives de faibles récoltes.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Une jauge des actions mondiales était prête à mettre fin à une chute de deux séances mardi, augmentant avec les rendements du Trésor après que les données aient montré que l'inflation américaine est restée stable en février, indiquant que la Réserve fédérale pourrait maintenir les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps que prévu.