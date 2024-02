Les cours du soja à Chicago ont augmenté mercredi mais sont restés proches de leurs niveaux les plus bas depuis novembre 2020, l'offre sud-américaine bon marché rendant les graines américaines moins compétitives sur les marchés d'exportation.

Les contrats à terme sur le maïs sont restés stables, l'abondance de l'offre maintenant les prix près de leur niveau le plus bas depuis 2020, et le blé a chuté, la production russe exceptionnelle continuant de peser sur le marché.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 11,44-1/4 dollars le boisseau à 01h37 GMT après avoir chuté jusqu'à 11,34 dollars lundi.

* Le maïs CBOT était inchangé à 4,23-1/2 dollars le boisseau, après avoir glissé jusqu'à 4,04 dollars.

* Le blé a baissé de 0,7 % à 5,80-1/4 le boisseau et n'était pas loin de son plus bas niveau en trois ans de septembre, à 5,40 dollars.

* Les investisseurs spéculatifs ont accumulé d'importantes positions courtes nettes sur les trois cultures, ce qui a fait baisser les prix mais les a rendus vulnérables à des épisodes de couverture des positions courtes.

* Le soja brésilien continue d'être environ 2 dollars le boisseau moins cher que le soja américain du Golfe expédié en Chine", a déclaré Arlan Suderman, analyste chez StoneX.

* Les estimations de production pour le Brésil, le Paraguay et l'Argentine continuent de baisser lentement, mais il y a encore peu de preuves qu'elles baisseront suffisamment pour justifier le rationnement de la demande américaine avec des prix plus élevés", a-t-il ajouté.

* Le marché a largement ignoré la confirmation par le ministère américain de l'agriculture que les exportateurs américains ont vendu 123 000 tonnes de soja à des destinations inconnues.

* Les fonds de matières premières étaient vendeurs nets de soja à Chicago mardi, mais acheteurs nets de blé et de maïs, selon les négociants.

* Les prix du CBOT ont été aidés par la baisse du dollar, qui a atteint son plus haut niveau en trois mois à la mi-mars. Un dollar plus faible rend les produits agricoles américains plus abordables pour les acheteurs étrangers.

* Les importateurs chinois auraient acheté un volume substantiel de maïs destiné à l'alimentation animale en provenance d'Ukraine au cours de la semaine dernière, selon les négociants européens.

* Les exportations de blé tendre de l'Union européenne depuis le début de la saison 2023/24 en juillet ont atteint 20,5 millions de tonnes métriques au 22 février, en baisse par rapport aux 21,1 millions de tonnes métriques exportées au cours de la même période de l'année précédente, selon les données de l'UE.

* Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré qu'il n'excluait pas d'élargir l'interdiction nationale des importations de céréales ukrainiennes à d'autres produits si l'Union européenne n'agissait pas pour protéger les marchés de l'Union.

* Le Parlement européen a approuvé mardi une loi phare visant à restaurer la nature, sauvant ainsi au moins une partie des projets de l'UE en matière de protection de l'environnement, après que les protestations des agriculteurs ont déclenché une levée de boucliers.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* L'indice mondial des actions a légèrement progressé mardi, les investisseurs évaluant les perspectives de réduction des taux d'intérêt des banques centrales après la dernière série de données économiques et avant la publication d'un taux d'inflation clé aux Etats-Unis, prévue pour jeudi. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Rashmi Aich)