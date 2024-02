Les prix à terme du soja et du maïs à Chicago ont augmenté lundi, mais sont restés proches de leurs plus bas niveaux en trois ans, en raison de la baisse de la demande en Chine, principal importateur, et des spéculateurs qui ont parié sur une nouvelle baisse des prix.

Le blé a baissé, les cargaisons bon marché en provenance de la région de la mer Noire continuant à peser sur les prix.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,4 % à 11,88-1/4 dollars le boisseau à 5 h 25 GMT, tandis que le maïs CBOT a augmenté de 0,2 % à 4,30 dollars le boisseau.

Les deux contrats ont chuté la semaine dernière à leurs plus bas niveaux depuis décembre 2020, le soja touchant 11,79 dollars et le maïs 4,28-1/4 dollars.

Le blé CBOT a plongé de 0,3% à 5,94-3/4 le boisseau, se maintenant à une certaine distance au-dessus d'un creux de trois ans de 5,40 atteint en septembre dernier.

L'offre de soja en provenance d'Amérique du Sud est abondante alors que la demande en Chine s'affaiblit en raison de la diminution du cheptel porcin qui réduit les besoins en aliments pour animaux, a déclaré Vitor Pistoia de Rabobank à Sydney.

"La Chine importe environ 60 % de toutes les exportations de soja. Si elle n'achète pas beaucoup, le prix baissera", a-t-il déclaré, ajoutant que la dynamique des prix pourrait ne pas changer jusqu'à la publication, fin mars, des données indiquant la superficie des terres plantées en soja, en maïs et en blé par les agriculteurs américains.

Les échanges ont été modérés, les marchés chinois, hongkongais, japonais, sud-coréen, singapourien, taïwanais, vietnamien et malaisien étant fermés lundi en raison d'un jour férié.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA), l'agence brésilienne Conab et deux prévisionnistes privés ont revu à la baisse leurs estimations pour la récolte de soja de 2023/24 au Brésil, premier producteur mondial de soja.

Toutefois, l'USDA a considérablement revu à la hausse ses estimations pour la dernière récolte brésilienne et l'Argentine est en passe d'obtenir une récolte exceptionnelle, ce qui apaise les craintes de pénurie.

L'offre abondante de soja brésilien a réduit les exportations américaines de soja cette année et a fait pression sur les prix à Chicago.

L'USDA a relevé son estimation des stocks de soja en fin de campagne pour 2023/24 à 315 millions de boisseaux, contre 280 millions en janvier et bien au-delà des estimations des analystes.

La semaine dernière, la position courte nette des spéculateurs sur le soja de Chicago s'est rapprochée des records historiques, et les fonds ont de nouveau vendu du soja vendredi, selon les négociants.

En ce qui concerne le maïs, l'USDA et la Conab ont revu à la baisse leurs estimations concernant la récolte brésilienne, mais l'USDA a revu à la hausse ses prévisions concernant les stocks de maïs américains en fin de campagne 2023/24, de manière plus importante que ce qu'attendaient la plupart des analystes, pour les porter à 2,172 milliards de boisseaux.

Les spéculateurs détiennent également leur plus importante position courte nette sur le maïs depuis des années.