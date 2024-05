Les cours du soja à Chicago se sont maintenus mercredi après que des données aient montré que la transformation des haricots avait ralenti aux États-Unis et que l'agence des cultures du Brésil, le plus grand producteur et exportateur, ait revu à la hausse ses prévisions de récolte.

Le blé a légèrement progressé, les opérateurs évaluant l'effet des conditions météorologiques défavorables sur les récoltes en Russie, principal pays expéditeur, tandis que le maïs n'a guère varié.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était à peu près inchangé à 12,15 dollars le boisseau à 00h44 GMT, après avoir légèrement baissé au cours de la séance précédente.

* Le blé CBOT a augmenté de 0,2% à 6,73-1/2 dollars le boisseau et le maïs a grimpé de 0,1% à 4,67-3/4 dollars le boisseau.

* L'offre abondante a poussé les trois contrats à leurs niveaux les plus bas depuis 2020 au début de l'année, mais les prix ont regagné du terrain en raison de conditions météorologiques défavorables et d'une invasion d'insectes cicadelles dans les champs de maïs en Argentine.

* Le soja a augmenté d'environ 7,5 % par rapport à son niveau le plus bas de l'année, le maïs d'environ 16 % et le blé de près de 30 %.

* La Conab brésilienne a révisé ses prévisions de récolte de soja pour 2023/24 de 1,16 million de tonnes métriques à 147,685 millions de tonnes malgré les inondations dans le Rio Grande do Sul, le deuxième plus grand État producteur de soja.

* L'offre brésilienne bon marché continue de surpasser la concurrence des haricots américains, exerçant une pression à la baisse sur les prix à terme à Chicago.

* La transformation du soja américain a ralenti en avril par rapport à la production record de mars, en raison de la réduction des marges et des temps d'arrêt saisonniers dans les usines de transformation, ont déclaré les analystes avant le rapport mensuel de la National Oilseed Processors Association (NOPA), mercredi.

* L'administration Biden a annoncé une augmentation des droits de douane sur une série d'importations chinoises, mais pas sur l'huile de cuisson usagée chinoise, ce qui a déçu les négociants qui avaient fait grimper les prix à la suite de rumeurs selon lesquelles cette huile serait incluse, ce qui a conduit à une plus grande utilisation de l'huile de soja américaine pour la fabrication de carburants renouvelables.

* Sur les marchés du blé, le candidat russe au poste de ministre de l'agriculture a déclaré que le pays avait perdu les récoltes semées sur environ 500 000 hectares cette année en raison du mauvais temps, mais que la Russie disposait de ressources suffisantes pour les replanter.

* Le temps sec et les gelées ont frappé les cultures dans le sud de la Russie, forçant les analystes à revoir à la baisse les estimations de récolte, mais les dernières prévisions météorologiques ont tempéré les inquiétudes concernant les pertes de récoltes et ramené les prix à un plus haut de dix mois.

* Pour le maïs, la Conab a augmenté ses prévisions pour la production brésilienne de 2023/24 d'environ 670 000 tonnes pour atteindre 111,636 millions de tonnes.

* Le ministère américain de l'Agriculture a confirmé mardi les ventes privées de 405 000 tonnes de maïs américain au Mexique.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja du CBOT mardi, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* La jauge MSCI des actions à travers le monde était prête pour une clôture record mardi, tandis que le dollar américain a légèrement baissé alors que les investisseurs digéraient les données sur les prix à la production aux États-Unis et les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.