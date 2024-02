Le soja de Chicago a encore perdu du terrain lundi, les prix tombant à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans, en raison du renforcement du dollar et d'une demande morose pour les cargaisons américaines, qui ont pesé sur le marché.

Le maïs est tombé à son plus bas niveau en une semaine, tandis que le blé a chuté pour la deuxième fois.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 11,85-3/4 dollars le boisseau, à 01h15 GMT, après avoir chuté plus tôt dans la séance à son plus bas niveau depuis novembre 2021 à 11,83 dollars le boisseau.

* Le maïs a perdu 0,4% à 4,41 dollars le boisseau, le plus faible depuis le 30 janvier, et le blé a perdu 0,9% à 5,94-1/2 dollars le boisseau.

* Le marché du soja est sous pression car l'indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau en sept semaines vendredi après que les données aient montré que les employeurs ont créé beaucoup plus d'emplois en janvier que prévu, réduisant ainsi les chances d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale à court terme.

* Un dollar plus fort rend les produits au prix du billet vert plus chers pour les acheteurs détenant d'autres devises.

* Le soja a subi une pression supplémentaire en raison de la faible demande à l'exportation. Les ventes à l'exportation de soja américain au cours de la semaine qui s'est achevée le 25 janvier n'ont totalisé que 165 800 tonnes métriques, a indiqué jeudi le ministère américain de l'agriculture (USDA), soit le plus faible total hebdomadaire depuis mai.

* Le marché a résisté aux conditions météorologiques défavorables en Argentine. Une vague de chaleur sèche en Argentine a suscité des avertissements sur les conditions de croissance des céréales et la nécessité de pluie pour que les cultures de soja et de maïs restent sur la bonne voie pour des récoltes abondantes.

* Le pays sud-américain, l'un des principaux exportateurs mondiaux de soja transformé et le troisième pour le maïs, se remet d'une récolte frappée par la sécheresse la saison dernière, le phénomène climatique El Nino apportant des pluies plus abondantes. La récolte de maïs devrait atteindre un niveau record.

* Dans les nouvelles qui retardent le mouvement des marchandises, davantage de navires transportant des céréales ont été détournés du canal de Suez vers des routes autour du Cap de Bonne Espérance cette semaine, alors que les attaques sur la navigation en mer Rouge se poursuivent.

* Environ 7 millions de tonnes métriques par mois de cargaisons de céréales transitent habituellement par le canal de Suez vers la mer Rouge, mais ce chiffre a considérablement diminué car les militants houthis soutenus par l'Iran ont poursuivi leurs attaques contre la navigation malgré les frappes aériennes menées par les États-Unis sur les positions des Houthis au Yémen.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 janvier, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et ont augmenté leur position courte nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les rendements des bons du Trésor ont bondi, le dollar a bondi et les actions mondiales se sont redressées vendredi après qu'un rapport sur l'emploi aux États-Unis ait réduit à néant les attentes d'une baisse des taux d'intérêt à court terme et ait mis en évidence la vigueur de l'économie.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT, Jan) 0145 Chine Caixin Services PMI 0850 France S&P Global Serv PMI 0850 France HCOB Comp PMI 0855 Allemagne HCOB Serv PMI 0855 Allemagne HCOB Comp Final PMI 0900 Royaume-Uni S&P Global PMI : Comp - Output 0930 Royaume-Uni Reserve Asstes Total 1445 US S&P Global Comp, Serv PMIs Final 1500 US ISM N-Mfg PMI (Reportage de Naveen Thukral ; Editing de Sherry Jacob-Phillips)