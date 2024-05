La roupie indienne devrait chuter à l'ouverture lundi, pressée par la baisse du yuan chinois et la possibilité que les incertitudes liées aux élections provoquent de nouvelles sorties de portefeuille.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,54-83,55 pour le dollar américain, contre 83,50 lors de la session précédente. La roupie est à deux doigts de son plus bas niveau historique de 83,5750.

La Reserve Bank of India (RBI) est probablement intervenue pour aider la monnaie nationale.

"Une fois de plus, nous surveillerons la RBI. Le biais (sur l'USD/INR) est plus élevé et il appartiendra à la RBI d'autoriser une nouvelle hausse", a déclaré un cambiste d'une banque.

Les sorties de portefeuille, en particulier du côté des actions, ont pesé sur la roupie pendant une grande partie de la semaine dernière et ses pertes auraient été plus importantes sans l'intervention probable de la RBI.

Les investisseurs étrangers ont retiré plus de 2 milliards de dollars des actions indiennes la semaine dernière. Les données provisoires publiées par les bourses font état de sorties de fonds supérieures à 250 millions de dollars vendredi.

Les devises asiatiques ont commencé la semaine sur la défensive, le yuan offshore s'affaiblissant jusqu'à 7,24 pour un dollar et le yen japonais tombant à près de 156. Les autres devises asiatiques étaient en baisse de 0,1 % à 0,4 %.

L'inflation des consommateurs américains, prévue pour mercredi, est la principale donnée de la semaine. Les trois derniers chiffres de l'inflation ont été plus élevés que prévu, ce qui a incité les investisseurs à revoir à la baisse les attentes concernant le nombre de réductions de taux d'intérêt que la Réserve fédérale effectuera cette année.

L'indice de surprise de l'inflation américaine de HSBC est en hausse depuis janvier, ce qui en dit long sur la raison pour laquelle le marché a réévalué le prix de la Fed", a déclaré HSBC dans une note. L'indice de base des prix à la consommation aux États-Unis a probablement augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre en avril.

INDICATEURS CLÉS : ** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,64 ; prime à terme onshore à un mois à 7,75 paise ** Indice du dollar à 105,35

** Brent en baisse de 0,4% à 82,5 dollars le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,49%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 798,8 millions de dollars d'actions indiennes le 9 mai.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 24,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 9 mai (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sohini Goswami).