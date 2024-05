Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le volume et l'activité des marchés asiatiques lundi seront parmi les plus faibles de l'année en raison des jours fériés aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais les marchés sont ouverts et les investisseurs ne manquent pas de sujets à traiter. Le calendrier économique prévoit la publication des bénéfices industriels chinois pour avril et des données commerciales de Hong Kong, tandis que la Corée du Sud accueille une réunion trilatérale à Séoul avec la Chine et le Japon. Les deux plus grands centres d'échange de devises au monde, Londres et New York, étant tous deux fermés, les traders de yens pourraient être en état d'alerte. Les deux derniers épisodes présumés d'achat de yens par le Japon ont eu lieu à des heures extrêmement peu liquides de la journée mondiale, dont l'un le 1er mai, lorsque les marchés de nombreux pays étaient fermés.

Le dollar est remonté à 157,00 yens, et les derniers chiffres de la Commodity Futures Trading Commission montrent qu'après trois semaines de réduction des positions courtes sur le yen, les spéculateurs sont de nouveau en train de les augmenter.

Tokyo serait-il tenté de prendre à nouveau le marché au dépourvu ?

Alors que le volume des échanges sera faible en Asie lundi, le contexte mondial de l'investissement reste constructif. Bien que les rendements obligataires augmentent et que les banques centrales se montrent de plus en plus optimistes, les marchés restent dynamiques.

Cette situation est en grande partie due à l'évolution de la situation aux États-Unis : des bénéfices élevés, une croissance solide et une volatilité extrêmement faible. En effet, le faible niveau de volatilité est l'un des principaux moteurs de la dynamique haussière à l'échelle mondiale. La situation de l'investissement en Chine est bien sûr moins rose et, ce qui n'est peut-être pas une coïncidence, les tensions entre la Chine et Taïwan s'intensifient.

La pression à la baisse sur le taux de change du yuan semble se renforcer à nouveau. Le yuan au comptant vient de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire par rapport au dollar depuis la mi-mars, et le taux de fixation quotidien dollar/yuan de la banque centrale était vendredi supérieur à 7,1100 pour la première fois depuis janvier.

Les investissements directs étrangers en Chine en janvier-avril ont chuté de près de 28 % par rapport à la même période l'année dernière, et les analystes de Goldman Sachs estiment que les sorties de devises en avril se sont accélérées pour atteindre 86 milliards de dollars, contre 39 milliards de dollars en mars.

Alors que de nombreux indices boursiers de référence dans le monde ont récemment atteint de nouveaux sommets et que le Hang Seng de Hong Kong a rebondi de 20 %, les actions chinoises ont eu beaucoup plus de mal à s'en sortir.

L'indice des surprises économiques de la Chine a continué à baisser ces dernières semaines - vendredi, il a atteint son niveau le plus bas depuis le 8 février. Tout cela malgré les nouvelles mesures prises par Pékin pour faire face à la crise du secteur immobilier. La semaine à venir est calme en termes d'indicateurs économiques chinois, mais les bénéfices industriels du mois d'avril, lundi, sont importants pour les investisseurs.

Les bénéfices ont chuté en mars, complétant une série d'indicateurs économiques pour le mois, tels que les ventes au détail et la production industrielle, qui ont mis en évidence la faiblesse de la demande intérieure.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Réunion trilatérale entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine

- Bénéfices industriels chinois (avril)

- Commerce avec Hong Kong (avril)