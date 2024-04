Le gouvernement américain a annoncé mardi des inculpations pénales et des sanctions à l'encontre de quatre Iraniens dans le cadre d'une campagne cybernétique qui aurait duré plusieurs années et ciblé plus d'une douzaine d'entreprises américaines, ont indiqué le département du Trésor et le département d'État.

Des sanctions ont également été annoncées à l'encontre de deux sociétés, Mehrsam Andisheh Saz Nik et Dadeh Afzar Arman, qui, selon le département du Trésor, employaient les accusés et constituaient des sociétés de façade pour le commandement cybernétique des Gardiens de la révolution iraniens.

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont déclaré que les entreprises visées étaient principalement des entreprises de défense qui avaient accès à des informations classifiées, tandis que d'autres cibles comprenaient un cabinet comptable basé à New York et une société d'hôtellerie basée à New York.

Les procureurs ont déclaré que les accusés avaient infecté des ordinateurs avec des logiciels malveillants en utilisant la technique du spearfishing, qui consiste à inciter les destinataires de courriels à cliquer sur des liens malveillants, et en se faisant passer pour des femmes afin de gagner la confiance des gens.

Plus de 200 000 comptes d'employés ont été compromis dans le cabinet comptable, et plus de 2 000 dans l'entreprise d'hôtellerie, ont déclaré les procureurs. Les actes répréhensibles présumés ont eu lieu entre 2016 et 2021.

"Les activités criminelles en provenance d'Iran constituent une grave menace pour la sécurité nationale et la stabilité économique des États-Unis", a déclaré le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, dans un communiqué.

Les accusés individuels Hossein Harooni, Reza Kazemifar, Alireza Nasab et Komeil Salmani sont tous âgés d'une trentaine d'années et sont en liberté, ont indiqué les procureurs.

Chacun d'entre eux a été accusé de fraude électronique, de complot de fraude électronique et de complot d'intrusion informatique. Harooni a également été accusé d'avoir endommagé un ordinateur protégé, et Harooni et Nasab ont été accusés d'usurpation d'identité aggravée.