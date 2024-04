* Le chef de la diplomatie US à Paris pour des réunions avec des ministres, une rencontre avec Macron

* Washington appelle Israël à mener une enquête impartiale sur la frappe contre une ONG

* La France exprime sa "condamnation ferme"

* La guerre en Ukraine se trouve à un moment "critique", dit Blinken

par Simon Lewis et John Irish

PARIS, 2 avril (Reuters) - Les Etats-Unis exhortent Israël à mener une enquête rapide, approfondie et impartiale sur la frappe israélienne qui a tué sept personnes travaillant pour l'ONG World Central Kitchen (WCK) dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, lors d'un déplacement à Paris.

WCK, organisation fondée par le chef étoilé hispano-américain José Andrés pour fournir des repas à des personnes dans le besoin, a indiqué plus tôt dans la journée que des employés se déplaçant à bord de deux véhicules siglés du logo de l'ONG ont été tués dans une frappe israélienne dans le centre de la bande de Gaza.

L'armée israélienne a admis que l'une de ses frappes dans l'enclave palestinienne a causé la mort d'employés de WCK. Elle a dit enquêter sur les circonstances de cet incident "tragique", condamné notamment par l'Australie, dont un ressortissant fait partie des victimes ainsi qu'un Polonais et un Américano-Canadien.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il s'agissait d'un accident, qu'il a lui aussi qualifié de "tragique".

Cet incident vient alimenter les pressions sur Washington pour qu'il durcisse sa position à l'égard d'Israël afin de convaincre son allié de longue date de faire preuve de retenue dans son offensive dans la bande de Gaza.

"Nous nous sommes entretenus directement avec le gouvernement israélien à propos de cet incident particulier", a déclaré Antony Blinken lors d'une conférence de presse au côté du ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné.

"Nous avons appelé à une enquête rapide, approfondie et impartiale", a ajouté le chef de la diplomatie américaine, qui s'est entretenu à Paris avec plusieurs hauts représentants et devait également rencontrer dans la soirée le président Emmanuel Macron à l'Elysée.

"CONDAMNATION FERME" DE LA FRANCE

Les travailleurs humanitaires sont "des héros", a dit Antony Blinken. "Nous ne devrions pas nous retrouver dans une situation dans laquelle des personnes tentant simplement de venir en aide à d'autres être humains se retrouvent elles-mêmes en grand danger".

Si le secrétaire d'Etat américain s'est abstenu de condamner directement l'attaque, Stéphane Séjourné a pour sa part exprimé la "condamnation ferme" de la France de la frappe israélienne ayant tué les travailleurs humanitaires. "Rien ne peut justifier une telle tragédie", a-t-il ajouté devant les journalistes.

Un diplomate français a déclaré qu'une certaine gêne était actuellement perceptible chez les Américains, notant le contraste entre les efforts humanitaires de Washington dans la bande de Gaza et l'aide militaire apportée à Israël.

Les Etats-Unis, préoccupés par une crise humanitaire qui ne cesse d'empirer à Gaza, veulent qu'Israël adopte une approche plus ciblée dans son offensive, dont l'objectif affiché est d'"éradiquer" le Hamas.

L'administration du président américain Joe Biden tente notamment de convaincre l'Etat hébreu de s'abstenir de mener un vaste assaut terrestre à Rafah, ville à la pointe sud de le bande de Gaza considérée comme l'ultime refuge pour les civils palestiniens. Environ la moitié des 2,3 millions de Gazaouis ont fui vers cette ville frontalière de l'Egypte.

Au cours d'une réunion organisée par visioconférence lundi, de hauts représentants israéliens ont accepté de prendre en compte les préoccupations américaines à propos de Rafah, a rapporté un communiqué conjoint.

L'intransigeance affichée jusqu'à présent par Benjamin Netanyahu, qui a répété sa volonté d'envahir la ville de Rafah, a nourri les tensions avec Joe Biden et soulevé des questions sur de possibles restrictions sur les aides militaires apportées par Washington à l'Etat hébreu.

Les relations entre le président américain et le Premier ministre israélien se sont dégradées fin mars à leur pire niveau depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza après que Washington a permis l'adoption à l'Onu d'une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne pour le mois sacré du ramadan, qui prendra fin la semaine prochaine.

EN UKRAINE, UN "MOMENT CRITIQUE"

Alors que les parties prenantes au conflit n'ont pas respecté la résolution du Conseil de sécurité de l'Onu, la France a transmis lundi un projet de résolution destiné à trouver des moyens potentiels de mettre en oeuvre la surveillance d'une trêve dans la bande de Gaza et des propositions pour aider l'Autorité palestinienne, basée en Cisjordanie, à assumer des responsabilités.

Mardi à Paris, Antony Blinken a aussi discuté de l'Ukraine, évoquant un "moment critique" dans la guerre avec la Russie et soulignant que Kyiv avait besoin d'un soutien occidental accru.

"Nous sommes à un moment critique où il est absolument essentiel de fournir aux Ukrainiens ce dont ils ont toujours besoin pour se défendre, en particulier en ce qui concerne les munitions et la défense aérienne", a-t-il dit lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

Les deux responsables ont visité une usine du fabricant d'armes Nexter qui produit notamment le canon Caesar.

"Ce canon Caesar est devenu le symbole de cette coalition artillerie, avec une augmentation significative des capacités de production : deux par mois, désormais six par mois et (...) nous allons rehausser la production jusqu'à 12 canons par mois dans les temps qui viendront", a indiqué Sébastien Lecornu. (Reportage Simon Lewis et John Irish, avec Benoit Van Overstraeten et Sudip Kar Gupta; rédigé par Jean Terzian, avec Blandine Hénault et Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)