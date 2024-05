Les actions asiatiques ont reculé vendredi, les opérateurs s'interrogeant sur l'évolution de la politique monétaire américaine à court terme après que les responsables de la Réserve fédérale ont laissé entendre que les taux d'intérêt pourraient devoir rester élevés plus longtemps, même si l'inflation montre des signes précoces d'apaisement.

Les données de mercredi ont montré un ralentissement de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis, ce qui a incité les marchés à prévoir rapidement au moins deux réductions de taux cette année, mais l'excitation s'est rapidement dissipée car le dernier rapport a montré que le marché du travail reste tendu, tandis que les banquiers centraux sont restés prudents quant à l'inflation.

Les opérateurs tablent sur un assouplissement de 47 points de base cette année de la part de la Fed, une baisse des taux en novembre étant entièrement prévue.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,14 % après avoir atteint un plus haut de deux ans jeudi. L'indice devrait encore augmenter de 2,6 % cette semaine, ce qui constituerait sa quatrième semaine de hausse consécutive.

Le Nikkei japonais a chuté de 0,48 %, tandis que les actions chinoises ont progressé, l'indice des valeurs vedettes gagnant 0,15 % dans les premiers échanges.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a été le point positif de l'Asie, augmentant de 0,77% et atteignant son plus haut niveau depuis août 2023.

"Après l'affaiblissement progressif des données américaines, le rallye du risque ne peut probablement pas aller plus loin en l'absence de données de premier plan au cours de la semaine à venir", a déclaré Nicholas Chia, stratège macro-économique pour l'Asie chez Standard Chartered.

Alors que les données de cette semaine ont offert à la Fed de bonnes nouvelles sur deux fronts, les décideurs politiques n'ont pas encore ouvertement changé d'avis sur le calendrier des réductions de taux dont les investisseurs sont convaincus qu'elles commenceront cette année.

La politique monétaire est "restrictive" et "se trouve à un bon endroit", a déclaré le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams. "Je ne vois pas d'indicateurs me disant qu'il y a une raison de changer l'orientation de la politique monétaire maintenant.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, ce qui indique que les conditions du marché du travail restent relativement serrées même si la croissance de l'emploi se ralentit.

Au cours de la nuit, le Dow Jones a atteint 40 051,05 points, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont également atteint des sommets, avant de s'essouffler progressivement et de terminer la journée en légère baisse.

Sur les marchés des devises, le dollar a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire par rapport à l'euro depuis deux mois et demi. L'euro est en hausse d'environ 1 % par rapport au dollar et se situait à 1,08595 $ en dernier lieu.

Le yen s'est affaibli de 0,23% à 155,80 pour un dollar dans les premiers échanges, abandonnant une partie des gains qu'il avait réalisés après la publication de l'indice des prix à la consommation américain en début de semaine.

La monnaie japonaise a chuté d'environ 9,5 % cette année, la Banque du Japon ayant maintenu une politique monétaire souple alors que les taux d'intérêt américains plus élevés ont attiré l'argent vers les obligations américaines et le dollar.

Tokyo est soupçonné d'être intervenu au moins deux jours à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai pour soutenir le yen après qu'il ait chuté à des niveaux planchers observés pour la dernière fois il y a plus de trente ans.

Le yen a été particulièrement sensible à tout élargissement du différentiel de taux d'intérêt.

"Alors que les données américaines plus faibles devraient profiter aux pays à faible rendement comme le yen, l'évolution récente des prix suggère que les autorités japonaises pourraient avoir plus à faire que des discours verbaux si elles ont l'intention de tenir les spéculateurs à distance", a déclaré M. Chia de Standard Chartered.

"La réduction des achats d'obligations et de nouvelles hausses de taux au second semestre 2024 pourraient être inévitables si les autorités veulent vraiment faire baisser la paire dollar-yen."

La BOJ a maintenu vendredi les montants inchangés lors d'une opération régulière d'achat d'obligations, après avoir réduit de manière inattendue les achats d'obligations dont l'échéance est comprise entre 5 et 10 ans au début de la semaine.

En ce qui concerne les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté au cours des heures de négociation en Asie, la référence mondiale Brent devant connaître sa première augmentation hebdomadaire en trois semaines sur des signes d'amélioration de la demande mondiale et de ralentissement de l'inflation aux États-Unis, le principal consommateur de pétrole.

Le brut américain a peu varié à 79,18 dollars le baril et le Brent a augmenté de 0,1% à 83,35 dollars le baril.

Le prix de l'or s'est maintenu à 2 377,25 dollars l'once.