Les actions chinoises ont progressé pour la troisième séance consécutive jeudi, après que la banque centrale du pays a annoncé des politiques de soutien, y compris une réduction importante des réserves bancaires, afin de stimuler une économie fragile et de soutenir des marchés boursiers en chute libre.

La réduction de 50 points de base (pb) opérée mercredi par la Banque populaire de Chine (PBOC) sur le montant des liquidités que les banques doivent détenir en tant que réserves est la plus importante depuis deux ans et permettra d'injecter environ 140 milliards de dollars de liquidités dans le système bancaire.

L'indice chinois CSI300 et l'indice Hang Seng de Hong Kong étaient tous deux en hausse d'environ 1% à GMT 0240.

Les trois séances de rebond ont eu lieu après que l'indice des valeurs vedettes ait atteint son plus bas niveau depuis cinq ans la semaine dernière, alors que la deuxième plus grande économie du monde est aux prises avec une reprise post-pandémique fragile, de lourdes dettes des gouvernements locaux et un secteur immobilier faible.

La PBOC a également déclaré mercredi qu'elle élargissait l'utilisation des prêts immobiliers commerciaux par les banques dans le cadre de son dernier effort pour atténuer la pénurie de liquidités à laquelle sont confrontées les sociétés immobilières en difficulté.

"Les marchés ont accueilli favorablement l'annonce de cette politique", a déclaré Tao Wang, économiste en chef pour la Chine chez UBS Investment Bank.

"Les dernières annonces de la PBOC peuvent être interprétées comme le début d'un changement de politique par rapport aux mesures réactives et fragmentaires prises précédemment par les investisseurs, et ils continueront à rechercher d'autres signes et actes de soutien politique.

Les actions des promoteurs immobiliers, des infrastructures et des communications ont bondi de 2,6 %, 3,6 % et 4,1 %, respectivement, pour mener les gains.

À Hong Kong, les géants de la technologie ont augmenté de 0,3 % et les promoteurs immobiliers du continent ont fait un bond de 3,7 %. (Reportage de la salle de presse de Shanghai, édition de Shri Navaratnam et Lincoln Feast).