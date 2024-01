Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Hapag-Lloyd (+11%) : les analystes anticipent que les prix du fret vont nettement augmenter car les grandes compagnies maritimes évitent la route de la mer Rouge en raison des attaques des rebelles houthis. Cependant, JP Morgan a maintenu une recommandation de vente sur l'action malgré une légère augmentation de l'objectif de cours de 64 à 70 EUR, suggérant que la valorisation actuelle de l'action pourrait ne pas être pleinement justifiée par les fondamentaux de l'entreprise.

Innate Pharma (+10%) : la biotech a annoncé que la FDA a levé la suspension partielle de son programme clinique avec lacutamab, un médicament expérimental pour le traitement du syndrome de Sézary, une forme de cancer du sang. La suspension avait été mise en place suite au décès d'un patient, mais une analyse ultérieure a conclu que le décès était dû à la progression de la maladie et non au médicament. Cette nouvelle permet la reprise des essais cliniques. En outre, Innate Pharma a renforcé son équipe de direction avec la nomination de deux nouveaux membres du directoire.

Siltronic (+4,6%) : Oddo BHF relève sa recommandation de sousperformer à surperformer sur le fabricant de plaquettes de silicium et augmente l'objectif de cours de 70 à 120 EUR. Oddo BHF a exprimé son optimisme quant à une forte reprise de l'industrie des semi-conducteurs en 2024, en particulier dans le segment des puces mémoire.

Next (+4,6%) : Le détaillant britannique relève ses prévisions de bénéfices annuels, à la suite de ventes meilleures que prévu pendant la période de Noël. La société a également mentionné que la croissance des ventes pourrait être modérée si les perturbations des expéditions via le canal de Suez, dues aux attaques des militants houthis soutenus par l'Iran, se poursuivent en 2024. Malgré cela, Next ne prévoit pas d'augmenter les prix de vente pour les consommateurs pour la saison printemps/été.

Leonardo (+3,6%) : Bernstein relève sa recommandation à surperformer et son objectif de cours à 19,5 € contre 15,5 € précédemment.

En baisse

JD Sports Fashion (-23%) : le détaillant d’articles de sport abaisse ses prévisions de bénéfices annuels à cause de la hausse des coûts et d'un ralentissement de la demande. La société s'attend désormais à un bénéfice avant impôts pour l’année compris entre 915 et 935 M£ contre une estimation précédente de 1,04 Md£. Cette nouvelle a également affecté les actions des équipementiers sportifs Adidas et Puma, qui ont enregistré des baisses en raison des préoccupations concernant la demande dans le secteur du vêtement de sport.

Evotec (-19%) : l’entreprise allemande spécialisée dans les prestations de R&D pour l’industrie pharmaceutique annonce le départ inattendu de son PDG de longue date, Werner Lanthaler, pour des raisons personnelles. Lanthaler, qui a dirigé l'entreprise pendant près de 15 ans, a joué un rôle clé dans la croissance et le succès d'Evotec. Malgré cette nouvelle, Warburg Research a maintenu une recommandation d'achat sur l'action avec un objectif de cours de 29 EUR, soulignant la position opérationnelle solide de l'entreprise et la diversification des responsabilités au sein du conseil d'administration.