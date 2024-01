Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

OVH (+6%) : Le fournisseur français de services cloud a présenté son plan stratégique "Shaping the Future" ainsi que ses objectifs financiers pour l'exercice 2026. La société prévoit une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires entre 11% et 13% pour la période allant de 2024 à 2026. OVH s'attend également à atteindre une marge d'Ebitda ajusté d'environ 39% en 2026 et un free cash flow positif.

BE Semiconductor Industries (+3,3%) : Goldman Sachs démarre le suivi du titre avec un objectif de cours à 165 €.

En baisse

Meyer Burger (-39%) : Le groupe suisse spécialisé dans les technologies pour l'industrie photovoltaïque a annoncé des résultats préliminaires décevants pour l'exercice 2023 avec des pertes opérationnelles importantes. En conséquence, la société envisage de fermer son site de production de modules solaires à Freiberg, en Allemagne, affectant potentiellement 500 employés. Cette décision est due à un environnement de marché européen défavorable et à la nécessité de se concentrer sur la croissance rentable aux États-Unis. Meyer Burger a également indiqué qu'elle avait besoin de fonds supplémentaires pour atteindre un flux de trésorerie positif.

CGG (-13%) : L’entreprise de services de géosciences pour l'industrie pétrolière et gazière est dégradé par Kepler Cheuvreux. L'analyste a abaissé sa recommandation à conserver et a réduit son objectif de cours de 1,50 euro à 0,70 euro. Cette décision fait suite à une vision moins optimiste sur les prix du pétrole et du gaz naturel européen à long terme. Par les recommandations du jour, on peut aussi citer Citigroup qui dégrade Drax (-4,4%), le groupe britannique spécialisé dans la production d'électricité, en passant d’achat à vendre. Enfin, Verbio (-6,5%), qui opère dans les biocarburants, voit Stifel réduire son objectif de cours à 31€ en restant acheteur néanmoins.

La Française de l'Énergie (-4,6%) : La société active dans la production d'énergie bas carbone a annoncé la prise d'une participation majoritaire dans Greenstat ASA, une entreprise norvégienne opérant dans le secteur des énergies renouvelables. Cette acquisition, qui s'élève à environ 41,9 millions d'euros pour une participation de 56,35%, permettra à FDE de renforcer sa position en tant que producteur d'hydrogène vert et d'électricité renouvelable. Greenstat, qui a généré un chiffre d'affaires d'environ 6,2 millions d'euros en 2023, possède un portefeuille de projets dans l'hydrogène et le solaire avec une capacité brute d'environ 450 MW.

Liontrust (-3,3%) : L’entreprise de gestion d'actifs britannique a déclaré des sorties nettes de 1,7 milliard de livres sterling au troisième trimestre, un chiffre plus élevé que l'année précédente.

Esker (-3%) : Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion a émis un nouvel avertissement sur ses résultats. La société a indiqué que la forte accélération des prises de commandes impacterait la marge d’exploitation de 2023 qui devrait s'établir aux environs de 10%, soit moins que les attentes initiales. Cette situation est due aux commissions sur ventes provisionnées à la signature des contrats, qui affectent la marge en l'absence de chiffre d'affaires immédiat. Esker a également souligné que les coûts d'acquisition ont été supérieurs aux attentes en raison de l'accélération des signatures de contrats liés à la réforme de la facturation électronique en France. Malgré une croissance de son chiffre d'affaires et de la valeur annuelle récurrente des nouveaux contrats, la prudence de l'entreprise est forte pour 2024.