Les actions indiennes ont peu varié lors d'une séance spéciale organisée samedi par les bourses pour tester un système de sécurité pour les échanges d'actions.

Les actions indiennes ont été échangées lors de deux sessions spéciales de 9h15 à 10h (0345-0430 GMT) à partir d'un site principal, puis de 11h30 à 12h30 (0600-0700 GMT) à partir d'un site dit de reprise après sinistre, les bourses testant la manière dont leurs systèmes réagiraient en cas d'événements inattendus.

L'autorité indienne de régulation des marchés avait examiné les bourses - NSE et BSE - après une interruption majeure des transactions le 24 février 2021, due à un problème technique, lorsque les bourses n'avaient pas réussi à migrer vers le site de reprise après sinistre.

Une session de négociation spéciale similaire avait déjà eu lieu le 2 mars 2024.

L'indice de référence NSE Nifty 50 a progressé de 0,16 % à 22 502, tandis que l'indice S&P BSE Sensex a augmenté de 0,12 % à 74 005,94. Les deux indices de référence ont évolué dans une fourchette étroite.

"Les marchés adoptent une attitude prudente et la situation pourrait rester difficile jusqu'à ce que les résultats des élections nationales soient connus le 4 juin", a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche chez Religare Broking.

Les métaux ont gagné 0,53%, aidés par les mesures prises par la Chine, premier consommateur, pour soutenir son secteur immobilier en difficulté.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont augmenté respectivement de 0,82 % et de 0,51 %, surpassant ainsi les grandes capitalisations.

Parmi les actions individuelles, Nestle India a augmenté de 2,23% et a été le premier gagnant du Nifty 50. Les actionnaires de la société de consommation ont rejeté une proposition visant à augmenter les paiements de redevances à sa société mère suisse Nestlé.

Le fabricant de médicaments Zydus Lifesciences a grimpé de 5 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices du trimestre de mars grâce à une forte demande américaine.

JSW Steel a perdu 1,81% et a été le principal perdant du Nifty 50 après avoir enregistré une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre.

Les marchés indiens seront fermés lundi pour cause de vacances. Les échanges reprendront mardi.