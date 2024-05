Les ambassadeurs de l'UE se sont mis d'accord sur le principe de placer quatre médias russes sur la liste des sanctions, les accusant de propagande, a déclaré la commissaire européenne chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova, sur la plateforme de médias sociaux X.

"Quatre réseaux de propagande liés au Kremlin ont été ajoutés à la liste des sanctions : Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija et Rossiyskaya Gazeta", a déclaré Mme Jourova, ajoutant que le financement russe des médias, des organisations non gouvernementales et des partis politiques de l'UE avait également été interdit.

Ces deux mesures font partie d'un quatorzième train de sanctions prévues à l'encontre de la Russie en raison de son invasion massive de l'Ukraine en 2022, selon un document dont Reuters a pris connaissance la semaine dernière. L'Union européenne a déjà imposé des sanctions aux entreprises publiques russes Russia Today et Sputnik.

L'UE n'a pas immédiatement précisé quelles mesures s'appliquaient aux derniers médias ajoutés à la liste des sanctions. Pour les médias précédemment ajoutés, les sanctions signifiaient qu'ils perdaient leurs droits de diffusion dans l'UE.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la Russie a averti l'UE que si l'Union européenne imposait des restrictions aux médias russes, les journalistes occidentaux présents en Russie subiraient une réaction rapide, dure et douloureuse de la part de l'État russe.