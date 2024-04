Les contrats à terme sur le blé américain ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus de deux mois lundi, les inquiétudes concernant les conditions météorologiques dans l'hémisphère nord ayant soutenu les prix et déclenché des achats techniques et des couvertures de positions à découvert qui ont accéléré la hausse, selon les analystes.

Le maïs et le soja ont suivi la hausse du blé en raison des inquiétudes concernant les récoltes argentines et des attaques sur un port céréalier ukrainien.

Le blé de juillet du Chicago Board of Trade (CBOT) gagnait 23 cents à 5,89-3/4 dollars le boisseau à 12h05 CDT (1705 GMT) après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 14 février.

"On s'inquiète de plus en plus de la sécheresse en Russie", a déclaré Susan Stroud, analyste fondatrice de NoBullAg.com. Le manque de pluie dans les régions de blé dur rouge du Colorado et du Kansas a également soutenu le marché, avec 50 millions de boisseaux de céréales à risque dans ces régions, a-t-elle dit.

Selon les analystes, les achats techniques et la couverture des positions à découvert ont contribué à prolonger la tendance alimentée par les conditions météorologiques.

"Le blé se heurte depuis longtemps aux moyennes mobiles à 50 jours", a déclaré Dan Anderson de Marex Capital. "Je pense que nous avons finalement franchi cette limite.

Les analystes ont déclaré que les attaques russes sur le port de Pivdennyi dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, vendredi, ont provoqué un stress supplémentaire sur le marché.

Les frappes de missiles ont détruit les installations de stockage de céréales et les denrées alimentaires qu'elles contenaient, ont déclaré le président Volodymyr Zelenskiy et d'autres responsables.

M. Stroud a fait remarquer que le maïs américain devenait plus compétitif après la nouvelle des nouvelles attaques et des problèmes persistants liés à la maladie du rabougrissement du maïs en Argentine, combinés aux récentes données du ministère américain de l'agriculture (USDA) indiquant une augmentation de la demande d'éthanol et d'aliments pour animaux.

Le maïs de juillet du CBOT a gagné 6-3/4 cents à 4,49-3/4 dollars le boisseau, tandis que le soja de juillet a gagné 13 cents à 11,78-3/4 dollars le boisseau.

Les opérateurs attendent les données du rapport hebdomadaire de l'USDA sur l'état et l'évolution des cultures, qui sera publié plus tard dans la journée. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à de nouvelles baisses dans les évaluations du blé d'hiver suite à la récente sécheresse dans les Plaines. (Reportage de Rene Hickman à Chicago, complété par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour, et édité par David Evans et Matthew Lewis)