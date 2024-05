L'espoir que le président iranien Ebrahim Raisi et son ministre des affaires étrangères aient survécu à un accident d'hélicoptère en terrain montagneux et par temps glacial s'amenuise, a déclaré lundi un responsable iranien après que les équipes de recherche ont localisé l'épave de l'appareil.

"Nous pouvons voir l'épave et la situation ne semble pas bonne", a déclaré le chef du Croissant-Rouge iranien, Pirhossein Kolivand, à la télévision d'État.

Un drone turc a identifié une source de chaleur suspectée d'être l'épave de l'hélicoptère et a partagé les coordonnées du site possible du crash avec les autorités iraniennes, a déclaré l'agence de presse Anadolu plus tôt dans la journée.

Les médias d'État iraniens ont déclaré que le mauvais temps avait provoqué le crash dimanche et compliquait les opérations de sauvetage. L'agence de presse gouvernementale IRNA a déclaré que M. Raisi volait à bord d'un hélicoptère Bell 212 de fabrication américaine.

Le chef d'état-major de l'armée iranienne a ordonné que toutes les ressources de l'armée et de l'élite des gardiens de la révolution soient utilisées pour les opérations de recherche et de sauvetage.

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui détient le pouvoir suprême et a le dernier mot en matière de politique étrangère et de programme nucléaire iranien, s'est efforcé de rassurer les Iraniens en affirmant que les affaires de l'État ne seraient pas perturbées.

Un peu plus tôt, le radiodiffuseur national avait interrompu tous ses programmes habituels pour montrer les prières organisées en l'honneur de M. Raisi dans tout le pays.

Dans les premières heures de lundi, la chaîne a montré une équipe de secours, portant des vestes lumineuses et des torches frontales, blottie autour d'un appareil GPS alors qu'elle cherchait à pied dans le blizzard sur un flanc de montagne plongé dans le noir.

"Nous fouillons minutieusement chaque centimètre carré de la zone générale de l'accident", a déclaré un commandant de l'armée régionale cité par les médias d'État. "La région connaît des conditions météorologiques très froides, pluvieuses et brumeuses. La pluie se transforme progressivement en neige.

Plusieurs pays ont exprimé leur inquiétude et proposé leur aide pour les opérations de sauvetage.

La Maison Blanche a déclaré que le président des États-Unis, Joe Biden, avait été informé des informations relatives à l'accident. La Chine s'est déclarée profondément préoccupée. L'Union européenne a proposé une technologie de cartographie par satellite pour les situations d'urgence.

UN PARTISAN DE LA LIGNE DURE, SUCCESSEUR POSSIBLE DE KHAMENEI

L'accident survient à un moment où l'Iran est en proie à des dissensions croissantes face à toute une série de crises politiques, sociales et économiques. Les dirigeants religieux iraniens sont soumis à la pression internationale concernant le programme nucléaire contesté de Téhéran et l'approfondissement de ses liens militaires avec la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Depuis que le Hamas, allié de l'Iran, a attaqué Israël le 7 octobre, provoquant l'assaut israélien sur Gaza, des conflagrations impliquant des groupes alignés sur l'Iran ont éclaté dans tout le Moyen-Orient.

M. Raisi, 63 ans, a été élu président en 2021 et, depuis son entrée en fonction, il a ordonné un durcissement des lois sur la moralité, supervisé une répression sanglante des manifestations antigouvernementales et exercé une forte pression dans le cadre des négociations nucléaires avec les puissances mondiales.

Dans le double système politique iranien, divisé entre l'establishment religieux et le gouvernement, c'est le mentor de M. Raisi, M. Khamenei, âgé de 85 ans et guide suprême depuis 1989, qui détient le pouvoir de décision sur toutes les politiques majeures.

Depuis des années, nombreux sont ceux qui considèrent M. Raisi comme un candidat sérieux à la succession de M. Khamenei, qui a approuvé les principales politiques de M. Raisi.

La victoire de M. Raisi lors d'une élection très serrée en 2021 a placé toutes les branches du pouvoir sous le contrôle des partisans de la ligne dure, après huit ans de présidence du pragmatique Hassan Rouhani et un accord nucléaire négocié avec des puissances telles que Washington.

Toutefois, la réputation de M. Raisi pourrait avoir été ternie par les nombreuses manifestations contre le régime clérical et par son incapacité à redresser l'économie iranienne, paralysée par les sanctions occidentales.

Dimanche, M. Raisi s'est rendu à la frontière azerbaïdjanaise pour inaugurer le barrage Qiz-Qalasi, un projet commun. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui a déclaré avoir fait ses "adieux amicaux" à M. Raisi plus tôt dans la journée, a proposé son aide pour le sauvetage.