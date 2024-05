Les investisseurs étrangers ont été vendeurs nets d'obligations asiatiques pour le deuxième mois consécutif en avril, la fermeté du dollar américain et les incertitudes concernant les réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ayant freiné l'appétit.

Les investisseurs ont vendu des obligations d'une valeur de 1,91 milliard de dollars en Indonésie, en Inde, en Thaïlande, en Malaisie et en Corée du Sud, bien que les cessions aient été nettement inférieures aux 4,69 milliards de dollars du mois de mars.

L'indice du dollar a atteint 106,51 le mois dernier, un pic de 5 mois et demi. Il a terminé le mois en hausse de 1,76 %, sa plus forte progression depuis trois ans.

Les investisseurs étrangers ont retiré environ 1,7 milliard de dollars des obligations indonésiennes, marquant un troisième mois de sorties de capitaux, alors que la rupiah s'est affaiblie pour atteindre son niveau le plus bas depuis quatre ans, ce qui a provoqué une hausse surprise des taux d'intérêt par la Banque d'Indonésie.

Les obligations indiennes ont également connu un changement, ces investisseurs ayant retiré 1,31 milliard de dollars, mettant fin à une série d'achats qui durait depuis un an.

En Thaïlande, les sorties de capitaux se sont poursuivies pour le cinquième mois, totalisant environ 881 millions de dollars.

En revanche, les obligations sud-coréennes et malaisiennes ont attiré respectivement 1,86 milliard de dollars et 122 millions de dollars de capitaux étrangers.

Cependant, le dollar s'est affaibli ce mois-ci après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt, tandis qu'un rapport plus faible que prévu sur les emplois non agricoles aux États-Unis et les données de l'IPC pour le mois d'avril ont également tempéré les inquiétudes concernant la surchauffe de l'économie américaine.

"Bien que les tensions au Moyen-Orient se soient apaisées et que l'on s'attende toujours à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux à un moment donné, le niveau d'incertitude est plus élevé que la normale", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.