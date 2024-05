Les obligations spéciales du Trésor chinois à 20 ans ont commencé à être distribuées au détail par deux banques lundi et l'une d'entre elles a vendu sa part en 30 minutes, reflétant la forte demande des investisseurs avides de rendement.

Les obligations, dont le taux d'intérêt nominal a été fixé à 2,49 % lors de l'adjudication de la semaine dernière, constituent le dernier lot d'obligations spéciales du Trésor à très long terme de la Chine, d'une valeur de 1 billion de yuans (138,03 milliards de dollars), à être vendues cette année.

Ces titres de créance s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large de Pékin pour soutenir les secteurs clés de l'économie chinoise en difficulté.

La plupart des obligations à 20 ans, d'une valeur totale de 40 milliards de yuans, ont été vendues à des investisseurs institutionnels tels que des banques et des assureurs, et une petite partie est vendue à des investisseurs particuliers par l'intermédiaire de la China Merchants Bank et de la China ZheShang Bank.

La China Merchants Bank a commencé à accepter les souscriptions des investisseurs pour 500 millions de yuans d'obligations à 10 heures (0200 GMT) et à 10h30, les obligations avaient déjà été vendues, selon l'état des ventes indiqué par l'application mobile de la banque.

L'accueil chaleureux souligne la fuite des investisseurs vers la sécurité, alors que la crise immobilière en Chine, la volatilité du marché boursier et une économie en difficulté provoquent une ruée vers les obligations d'État, comprimant les rendements.

Autre signe de la fébrilité de la demande des particuliers, le premier lot d'obligations spéciales du Trésor chinois à très long terme - d'une durée de 30 ans - a bondi de plus de 20 % à un moment donné lors de son entrée en bourse la semaine dernière, ce qui a entraîné la suspension des transactions.

Les obligations spéciales, qui ont également une durée de 50 ans, seront vendues en plusieurs lots au cours des six prochains mois. (1 $ = 7,2450 yuans chinois renminbi) (Reportage de la salle de presse de Shanghai Rédaction de Shri Navaratnam)