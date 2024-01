Les tensions géopolitiques et les perturbations de la production pétrolière américaine dues à une vague de froid ont été contrebalancées par les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance de la demande en Chine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont perdu 17 cents, soit 0,2%, à 78,93 dollars le baril à 0151 GMT, et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont glissé de 3 cents à 74,05 dollars.

Les deux références, qui ont gagné environ 2 % jeudi alors que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a rejoint le groupe des producteurs de l'OPEP en prévoyant une forte croissance de la demande mondiale de pétrole, sont en voie de terminer la semaine avec une hausse d'environ 1 à 2 %.

Le Pakistan a lancé des frappes sur des militants séparatistes à l'intérieur de l'Iran jeudi, dans une attaque de représailles deux jours après que Téhéran ait déclaré avoir frappé les bases d'un autre groupe à l'intérieur du territoire pakistanais.

"Alors que les tensions au Moyen-Orient se propagent, les traders ne veulent pas prendre de positions courtes, mais ils sont également prudents quant à la poursuite des positions longues, car la reprise économique de la Chine reste lente", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

On craint également que le conflit entre les États-Unis et la Chine n'attire à nouveau l'attention à l'approche des élections américaines, ce qui serait négatif pour la demande d'énergie, a-t-il ajouté.

"À moins que les tensions au Moyen-Orient ne s'aggravent rapidement, le prix du WTI devrait continuer à évoluer dans une fourchette comprise entre 70 et 76 dollars", a-t-il déclaré.

Deux pétroliers qui s'étaient détournés de la mer Rouge ont fait demi-tour et sont passés par le détroit de Bab al-Mandab, selon les données de suivi des navires, bien que les tensions dans la région continuent de perturber le transport maritime et le commerce mondial.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a fait état jeudi d'une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut de 2,5 millions de barils en raison de la forte demande des raffineries au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 janvier, mais les stocks d'essence et de produits distillés ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plusieurs années.

Par ailleurs, environ 40 % de la production de pétrole dans le Dakota du Nord, l'un des principaux États producteurs de pétrole aux États-Unis, est restée fermée en raison du froid extrême et de problèmes opérationnels, a déclaré mercredi l'autorité de l'État chargée des oléoducs et gazoducs.

Jeudi, l'AIE a de nouveau revu à la hausse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024, bien que ses projections restent inférieures aux attentes de l'OPEP, et a déclaré que le marché semblait bien approvisionné en raison d'une forte croissance en dehors du groupe des producteurs. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Jacqueline Wong)