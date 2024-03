Les prix du pétrole ont légèrement baissé mardi après avoir progressé au cours de la séance précédente, en raison notamment de la perspective d'une augmentation de l'offre en provenance de Russie et de la possibilité d'un ralentissement de la demande en aval dans des secteurs tels que le carburéacteur.

Le contrat à terme du pétrole brut Brent pour livraison en mai a glissé de 16 cents à 86,73 dollars le baril à 0300 GMT, tandis que celui du pétrole West Texas Intermediate (WTI) a perdu 13 cents à 82,03 dollars. Le contrat WTI d'avril, qui expire demain, a perdu 16 cents à 82,56 dollars.

Les deux références ont atteint des sommets de quatre mois lors de la session précédente, soutenues par la baisse des exportations de brut de l'Arabie Saoudite et de l'Irak et les signes d'une demande et d'une croissance économique plus fortes en Chine et aux Etats-Unis.

En ce qui concerne la Russie, les inquiétudes quant à l'offre découlant de l'augmentation des exportations à la suite des attaques ukrainiennes sur l'infrastructure pétrolière du pays ont continué à exercer une pression à la baisse sur les prix.

"Les attaques réduiront probablement la production de brut russe de 300 kbj (milliers de barils par jour), en plus des fermetures programmées pour des raisons de maintenance... La baisse des productions primaires entraînerait toutefois une hausse des exportations de pétrole brut, ce qui aiderait la Russie à réduire sa production tout en maintenant ses exportations à un niveau stable", ont écrit les analystes de JP Morgan dans une note à l'intention des clients.

La Russie augmentera ses exportations de pétrole par ses ports occidentaux en mars de près de 200 000 barils par jour (bpj) par rapport à un plan mensuel de 2,15 millions de bpj, tandis que sur une base quotidienne, les expéditions augmenteront de 10 % par rapport à son plan initial pour le mois de mars, selon les calculs de Reuters.

Par ailleurs, cinq séances de hausse du dollar américain ont également freiné la tendance haussière du pétrole, le billet vert atteignant presque son plus haut niveau en deux semaines par rapport à ses principaux homologues.

Un dollar plus fort rend généralement l'achat de pétrole plus coûteux pour les détenteurs d'autres devises.

Du côté de la demande, les analystes se sont montrés légèrement prudents quant à la croissance de la demande dans le secteur du kérosène avant la saison des voyages d'été au troisième trimestre de l'année.

Les prix mondiaux du kérosène devraient être "plus élevés de 5,4 % par rapport à nos prévisions précédentes, à 111 dollars le baril, car la faible demande devrait céder la place aux voyages d'été et à des prix plus élevés", ont écrit les analystes de BMI dans une note à l'intention des clients.

"Toutefois, un ralentissement de l'économie mondiale modérera la consommation de voyages aériens et pèsera sur les prix du kérosène, ce qui limitera la hausse des prix", ont-ils ajouté. (Reportage de Trixie Yap ; Rédaction de Christopher Cushing)