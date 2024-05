Les rendements des obligations d'État japonaises ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de dix ans lundi, aidés par une hausse des rendements américains, et poursuivant leur progression graduelle dans l'attente d'un resserrement de la politique monétaire nationale cette année.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 3 points de base (pb) pour atteindre 0,975 %, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis mai 2013, au tout début de l'expérience sans précédent d'assouplissement des politiques menée par l'ancien gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda.

Le rendement de référence a augmenté de 25 points de base depuis la fin du mois de mars, lorsque l'actuel gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a relevé les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce qu'il continue à mettre fin progressivement à ces politiques dans les mois à venir.

Il y a deux semaines, M. Ueda a brusquement adopté un ton plus ferme, alors que le yen le plus faible depuis 34 ans risquait de faire dérailler le cycle vertueux d'une inflation modérée soutenant des salaires plus élevés.

L'ampleur de l'augmentation des attentes en matière d'inflation dans le contexte de la chute de la monnaie s'est clairement manifestée lors de la vente aux enchères de JGB à 10 ans indexés sur l'inflation, qui s'est déroulée lundi et qui a été beaucoup plus importante que prévu, a déclaré Shoki Omori, stratège en chef pour le Japon chez Mizuho Securities.

"Si les prévisions d'inflation sont fortes, les prévisions de taux pour les JGB nominaux devraient également augmenter", a déclaré Omori. "Les rendements des JGB sur l'ensemble de la courbe vont augmenter, ce qui implique que le rendement à 10 ans peut dépasser 1 % à tout moment.

Les rendements des JGB ont également été tirés vers le haut par la hausse des rendements des bons du Trésor à partir de vendredi, les responsables de la Réserve fédérale ayant envoyé des signaux prudents quant à la rapidité des réductions de taux aux États-Unis. Le rendement du Trésor à 10 ans s'est établi pour la dernière fois autour de 4,412 %.

L'écart considérable entre les rendements américains et japonais a maintenu le yen à un niveau bas, malgré les orientations opposées des politiques monétaires.

À la suite d'une réunion avec le Premier ministre Fumio Kishida le 7 mai, M. Ueda a déclaré que la BOJ serait "vigilante" à l'égard de l'évolution du yen lors de la définition de sa politique. Un jour plus tard, il a déclaré que la BOJ pourrait relever ses taux si la chute de la monnaie affectait les prix de manière significative.

Il y a une semaine, la banque centrale a surpris les marchés en réduisant le montant des JGB qu'elle proposait d'acheter dans le cadre d'une opération d'achat régulière, ce qui a fait naître des paris selon lesquels un resserrement quantitatif n'était peut-être plus très loin.

Les rendements des superlongs JGB ont atteint de nouveaux sommets de la décennie lundi, le rendement à 20 ans augmentant de 2,5 points de base à 1,780 % pour la première fois depuis juin 2013, et le rendement à 30 ans augmentant de 3,5 points de base à 2,085 % pour la première fois depuis juillet 2011.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 2,5 points de base pour atteindre 0,570 %, son plus haut niveau depuis mars 2011. Le rendement à deux ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 0,34 %.