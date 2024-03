ODESSA, Ukraine, 15 mars (Reuters) -

(Bilan actualisé, précisions)

Une double frappe de missiles russes a fait au moins 20 morts et plus de 70 blessés vendredi à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, l'une des attaques les plus meurtrières ayant visé la ville, ont rapporté les autorités ukrainiennes.

Le port ukrainien a été frappé par deux missiles Iskander-M tirés de la péninsule annexée de Crimée, a déclaré le gouverneur régional Oleh Kiper à la télévision nationale.

Le président Volodimir Zelensky a dénoncé une attaque "ignoble" et promis une "juste réponse" des forces ukrainiennes.

Les missiles ont touché un quartier d'habitation et endommagé des infrastructures gazières et électriques, a précisé Oleh Kiper.

Parmi les victimes figurent au moins un médecin et un secouriste qui s'étaient rendus sur place après le premier bombardement, a-t-il ajouté, faisant état de dix blessés graves.

Un centre de loisirs de trois étages a été détruit, ainsi qu'au moins dix maisons appartenant à des particuliers, a déclaré le commandement Sud de l'armée ukrainienne.

Des dizaines de secouristes s'affairaient à éteindre les incendies provoqués par les explosions et à nettoyer les débris.

Odessa, qui abrite d'importantes infrastructures portuaires ukrainiennes, est la cible quasi quotidienne de bombardements russes depuis que Moscou a dénoncé l'an dernier l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire conclu sous l'égide de l'Onu et de la Turquie.

Au début du mois, le 2 mars, douze personnes sont mortes dans une attaque de drone qui a détruit un immeuble de la ville portuaire. (Rédigé par Yuliia Dysa, version française Tangi Salaün et Jean-Stéphane Brosse)

par Iryna Nazarchuk et Yuliia Dysa