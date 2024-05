PIRELLI : Stifel réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) -Stifel maintient sa note 'conserver' sur Pirelli avec un objectif de cours inchangé de 5,9 euros.



L'analyste rapporte que l'EBIT ajusté de Pirelli au 1T24 s'est établi 2% au-dessus des attentes du consensus avec une marge renforcée qui atteint 15,5% (soit +90ps en glissement annuel).



Par ailleurs, le FCF ressort aussi +2% au-dessus des attentes.



Dans ce contexte, le groupe a sans surprise réitéré son objectif de CA de 6,7 MdsE en 2024 avec une marge de 15,3%.



Stifel estime que le titre devrait réagir positivement à ces annonces. Pour le broker, l'inflation des coûts en 2024 (environ -140 ME —

principalement main d'oeuvre/logistique) devrait être entièrement compensée par des gains d'efficacité internes.



