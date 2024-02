* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,65% et le Stoxx 600 0,69%



* L'Europe tirée aussi par un indicateur allemand et la Chine



* Wall Street mitigée à mi-séance, Elli Lilly et Dupont en soutien



* Accalmie dans les rendements obligataires en Europe et aux USA



par Claude Chendjou



PARIS, 6 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi sur fond d'accalmie dans le compartiment obligataire, tandis qu'à Wall Street deux des trois indices étaient pratiquement stables à mi-séance dans une session marquée essentiellement par des résultats d'entreprises, en l'absence d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis.



À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,65% à 7.638,97points après deux séances atones. Le Footsie britannique a pris 0,9% et le Dax allemand 0,76%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,77%, le FTSEurofirst 300



de 0,66% et le Stoxx 600 de 0,69%.



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,13%, le Standard & Poor's 500 est pratiquement inchangé (-0,06%) et le Nasdaq



recule de 0,32%, le compartiment des nouvelles technologies étant victime de prises de bénéfice.



Les indices américains sont soutenus notamment par Dupont De Nemours (+6,77%), qui a battu mardi le consensus de Wall Street pour le quatrième trimestre et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.



L'indice de la santé sur le S&P-500 (+0,47%) offre également un soutien avec les prévisions d'Eli Lilly et les résultats de GE Healthcare Technologies (+11,27%).



En Europe, la tendance positive a été alimentée par la hausse inattendue des commandes à l'industrie en Allemagne en décembre et par les mesures de soutien en Chine, avec notamment de nouvelles restrictions sur la vente à découvert et une information selon laquelle le président chinois Xi Jinping s'apprête à rencontrer les régulateurs financiers du pays.



VALEURS EN EUROPE



A Paris, les titres industriels et cycliques comme Schneider (+2,76%), Airbus (+1,79%) ou Stellantis (+1,70%) ont profité de la hausse surprise des commandes à l'industrie en Allemagne.



Les valeurs exposées à la Chine comme Standard Chartered , HSBC



et Prudential ont pris de 0,97% à 3,84%.



Côté résultats, BP (+5,46%) a tiré l'ensemble du secteur pétrolier



(+2,11%) à la faveur de l'annonce d'un plan de rachat d'actions et d'un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions.



Son concurrent TotalEnergies a pris 1,82% à la veille de la publication de ses comptes trimestriels.



Infineon a reculé de 3,04% après l'abaissement de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, tandis qu'UBS a abandonné 4,44% après avoir affiché une perte au quatrième trimestre.



TAUX



Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en repli de 2,6 points de base, à 2,292% après un bond de près de dix points la veille.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule encore plus fortement, de près de six points de base, à 4,0981% après avoir grimpé de 13 points lundi.



CHANGES



Le dollar se déprécie, de 0,23%, face à un panier de devises de référence



, au lendemain d'un sommet de 11 semaines, lié aux propos du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, invitant à faire preuve de "prudence" sur les baisses de taux attendues par les marchés.



L'euro grappille 0,09%, à 1,0751 dollar, tandis que la livre sterling



s'affiche à 1,2587 dollar (+0,44%).



La décision de la banque centrale d'Australie de maintenir ses taux à un niveau restrictif soutient le dollar australien , qui s'affermit de 0,51% à 0,6515 dollar américain.



PÉTROLE



Le marché pétrolier progresse malgré la tournée du secrétaire d'État américain Antony Blinken au Moyen-Orient pour faire avancer une proposition de trêve dans la bande de Gaza.



Le Brent gagne 1,13% à 78,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,15% à 73,62 dollars .



A SUIVRE MERCREDI : (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)