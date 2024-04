* Le CAC 40 attendu en baisse de 1,23%, le Stoxx 600 de 1,26%



* L'aversion au risque domine les marchés



* La géopolitique fait de nouveau pression



PARIS, 5 avril (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en nette baisse vendredi, alors qu'un rapport clé sur l'emploi sera publié dans la journée aux Etats-Unis et que tensions géopolitiques et commentaires restrictifs alimentent l'aversion au risque.



Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait en repli de 1,23% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un déclin à l'ouverture de 1,35%, contre 1,21% pour le Dax à Francfort, et 1,35% pour l'EuroStoxx 50.



Le rapport mensuel sur l'emploi américain en mars, publié à 12h30 GMT par le département du Travail, constitue le principal indicateur d'une semaine riche en données.



Une surprise à la hausse pourrait éroder la confiance des marchés dans le retour rapide de l'inflation à sa cible et dans des baisses prochaines de taux de la Réserve fédérale.



Plusieurs responsables de politique monétaire américains s'exprimeront vendredi, dont Susan Collins, Thomas Barkin, Lorie Logan et Michelle Bowman.



Les investisseurs seront attentifs aux déclarations des membres du conseil des gouverneurs de la Fed, car le ton au sein de la banque centrale a pris un tour plus restrictif ces dernières semaines.



Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré jeudi qu'il s'était prononcé en faveur de deux baisses de taux cette année au cours de la dernière réunion de la Fed, mais que cela pourrait ne pas être nécessaire si l'inflation continuait de stagner.



De son côté, son homologue de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a estimé que l'institution avait du temps devant elle, avant que "les nuages" de l'inflation disparaissent, pour commencer à réduire les taux.



A ces commentaires s'ajoutent la montée des tensions géopolitiques, alors qu'Israel se prépare à une riposte de l'Iran après le bombardement d'un consulat iranien à Damas, plus tôt cette semaine, soutenant les cours du pétrole et pesant sur les actifs risqués.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi alors que les investisseurs s'interrogeaient sur le possible assouplissement cette année de la politique monétaire de la Fed, dont des responsables ont effectué des commentaires prudents sur des baisses de taux.



L'indice Dow Jones a cédé 1,35%, ou 530,16 points, à 38.596,98 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 64,28 points, soit 1,23%, à 5.147,21 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 228,38 points (1,40%) à 16.049,08 points.



Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le rouge. Les technologies ont enregistré la plus forte baisse (1,7%).



EN ASIE



La Bourse de Tokyo recule dans le sillage de Wall Street. L'indice Nikkei perd 2,07% à 38.949,41 points, tandis que le Topix, plus large, cède 1,26% à 2.697,46 points.



Les titres liés aux semiconducteurs affichent les plus fortes pertes de l'indice, Tokyo Electron abandonnant 5,45% et Advantest 4,76%.



Les marchés chinois sont clos à l'occasion de la fête de Qing Ming.



TAUX



Les rendements américains varient peu avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi.



Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 4,3096%.



CHANGES



Le dollar progresse, les investisseurs cherchant à limiter leur exposition au risque.



Le dollar prend 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,09% à 1,0825 dollar, et la livre sterling 0,13% à 1,2624 dollar.



En Asie, le yen se renforce de 0,09% à 151,19 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien décroît de 0,23% à 0,6572 dollar.



PÉTROLE



Les tensions géopolitiques soutiennent le brut, alors qu'un responsable de l'Otan a déclaré jeudi que la capacité de raffinage russe a décru de jusqu'à 15% après les attaques ukrainiennes de ces dernières semaines.



Le Brent avance de 0,32% à 90,94 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,13% à 86,7 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Commandes à l'industrie fev. 0,8% -11,3% FR 06h45 Production industrielle fev. 0,5% -1,1% ZE 09h00 Ventes au détail fev. -0,4% 0,1% US 12h30 Rapport mensuel sur l'emploi mars



- Emplois non-agricoles 200.000 275.000



- Taux de chômage 3,9% 3,9% (Rédigé par Corentin Chappron)