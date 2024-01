* Le CAC 40 perd 0,53%



* La BCE publiera sa décision sur les taux à 13h15 GMT



* Les USA attendent la publication du PIB au quatrième trimestre



par Diana Mandia



25 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes reculent à mi-séance jeudi, les investisseurs évitant le risque avant la décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale europénne (BCE) plus tard dans la journée.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,09% pour le Dow Jones, et en hausse de 0,02% pour le Standard & Poor's-500. Le Nasdaq devrait ouvrir en hausse 0,06%.



À Paris, le CAC 40 perd 0,53% à 7.416,19 vers 11h55 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,38% et à Londres, le FTSE 0,19%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,28%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,3% et le Stoxx 600 de 0,31%. Ce dernier a bondi de plus de 1% mercredi.



La BCE publiera sa décision de politique monétaire à 13h15 GMT, avant de la commenter au cours d'une conférence de presse à 13h45 GMT.



Si les marchés s'attendent largement à une pause au niveau actuel de 4%, l'institution basée à Francfort devrait décevoir les espoirs des investisseurs, qui anticipent un assouplissement monétaire dès le printemps, malgré les risques de récession et le ralentissement rapide de l'inflation.



Les marchés prévoient près de 130 points de base (pb) de réduction cette année, en baisse par rapport aux 150 pb d'il y a deux semaines.



"Même si la hausse des prix s'est rapidement ralentie et que les économies sont affaiblies, la BCE s'inquiète du fait que les pressions sous-jacentes sur les prix des services restent fortes", a écrit dans une note Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.



En Norvège, la banque centrale a maintenu jeudi son principal taux d'intérêt directeur inchangé à 4,50%, comme prévu, tout en précisant que le coût de l'emprunt resterait probablement à ce niveau "pendant un certain temps".



Les investisseurs ont par ailleurs appris jeudi que le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé en janvier pour le deuxième mois consécutif, alors que la première économie d'Europe peine à sortir de la récession, selon l'indice du climat des affaires publié par l'institut Ifo.



En France, le climat des affaires dans l'industrie est resté stable en janvier par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



La Bourse de New York devrait ouvrir en ordre dispersé, en attendant la publication du PIB américain au quatrième trimestre jeudi à 13h30 GMT et l'indicateur d'inflation PCE prévu vendredi.



VALEURS EN EUROPE



Aux valeurs, STMicroelectronics perd 3,7% après avoir annoncé jeudi que son chiffre d'affaires au premier trimestre chuterait de plus de 15% sur un an.



Nokia, qui a fait état jeudi d'une baisse de 27% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, tout en dépassant les attentes, progresse de plus de 7%.



Le secteur de la banque est en baisse de -0,42%, avec le groupe espagnol Bankinter reculant de 5,8% après que son bénéfice du quatrième trimestre ait deçu les attentes du marché.



L'abaissement de la recommandation de l'UniCredit (-1,9%) par Deutsche Bank contribue également aux pertes du secteur.



Givaudan progresse pour sa part de 5,9% après que le fabricant suisse de parfums a annoncé des bénéfices pour 2023 conformes aux attentes.



TAUX



Les rendements obligatoires en zone euro sont stables mercredi avant la BCE.



Le rendement du dix ans allemand grignote 1,7 points de base à 2,353%, et celui du taux à deux ans 1,2 pb à 2,722%.



Les marchés obligataires américains évoluent également sur des faibles variations, avec celui à dix ans à 4,1568%, et celui à deux ans à 4,3778%.



CHANGES



Les marchés de change demeurent calmes avant la décision de la BCE.



Le dollar est stable (-0,03%) face à un panier de devises de référence , et l'euro grignote 0,09% à 1,0893 dollar.



PÉTROLE



Les prix du pétrole progressent après les mesures de relance économique de la banque centrale chinoise et après que les inventaires de brut aux Etats-Unis ont chuté bien plus que prévu la semaine dernière.



Le Brent prend 1,31% à 81,09 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,45% à 76,18 dollars CLc1.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI:



PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 PIB préliminaire T4 2% 4,9% US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 200.000 187.000



15 janvier



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



(Rédigé par Diana Mandiá)