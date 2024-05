par Sinéad Carew et Sruthi Shankar

13 mai (Reuters) - La Bourse de New York a marqué une pause lundi après trois semaines de gain et alors que les investisseurs attendent les chiffres clés de l'inflation américaine cette semaine pour évaluer le rythme de la baisse attendue des taux d'intérêt cette année.

L'indice Dow Jones a cédé 0,21%, ou -81,33 points, à 39.431,51 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -1,26 points, soit 0,02% à 5.221,42 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 47,37 points (0,29%) à 16.388,238.

Les investisseurs prendront connaissance mardi et mercredi des indicateurs mensuels des prix à la production (PPI) et à la consommation (CPI) respectivement, tandis qu'une intervention de Jerome Powell, le président de la Fed, est prévue entre ces deux statistiques.

"Les investisseurs sont comme quelqu'un qui regarde par la fenêtre pour vérifier la météo avant de s'habiller. Aujourd'hui et demain, tous les yeux seront rivés sur le rapport sur l'inflation publié mercredi", a déclaré Burns McKinney, portfolio manager à NFJ Investment Group à Dallas.

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait baisser le taux des fonds fédéraux à deux reprises cette année, à compter du mois de septembre, selon une forte majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui ont globalement relevé leurs prévisions d'inflation pour le deuxième mois consécutif.

Les traders tablent actuellement sur une baisse des taux de la Fed de 42 points de base d'ici la fin de l'année, selon les données de LSEG. La première baisse du coût des emprunts est anticipée pour septembre avec une probabilité de 63%.

Aux valeurs, Alphabet a pris 0,3% après avoir perdu jusqu'à 2,7%, alors que le géant de l'internet doit présenter mardi ses nouvelles capacités en termes d'intelligence artificielle lors de sa conférence des développeurs.

OpenAI, créateur de ChatGPT et soutenu par Microsoft a annoncé lundi un nouveau modèle d'intelligence artificielle capable de conversation vocale réaliste et capable d'interagir avec du texte et des images. (Version française Zhifan Liu)