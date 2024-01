Le président américain Joe Biden a critiqué de manière cinglante son adversaire probable aux élections de 2024, Donald Trump, et les républicains qui le suivent, dans un discours prononcé vendredi à l'occasion du troisième anniversaire des attaques meurtrières du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis par des partisans de Trump.

En voici les principaux extraits :

L'AVENIR DE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE

"Aujourd'hui, nous sommes ici pour répondre à la plus importante des questions. La démocratie est-elle toujours la cause sacrée de l'Amérique ? Je ne plaisante pas.

"Il ne s'agit pas d'une question rhétorique, académique ou hypothétique. La question de savoir si la démocratie est toujours la cause sacrée de l'Amérique est la question la plus urgente de notre époque. C'est l'enjeu de l'élection de 2024".

LA CAMPAGNE DE TRUMP

"La campagne de Donald Trump est centrée sur lui. Pas l'Amérique, pas vous. La campagne de Donald Trump est obsédée par le passé. Pas l'avenir. Il est prêt à sacrifier notre démocratie pour se mettre au pouvoir".

"Trump se présente comme le négateur en chef, le négateur des élections en chef. Une fois de plus, il dit qu'il ne respectera pas les résultats de l'élection s'il perd. ... Il ne comprend toujours pas la vérité fondamentale, à savoir qu'on ne peut pas aimer son pays uniquement quand on gagne."

JAN. 6

"Pour la première fois dans notre histoire, des insurgés sont venus arrêter le transfert pacifique du pouvoir en Amérique ... brisant les fenêtres, fracassant les portes, attaquant la police. À l'extérieur, des potences ont été érigées tandis que la foule MAGA scandait "Pendez Mike Pence". À l'intérieur, ils ont chassé la présidente de la Chambre des représentants (Nancy) Pelosi." "Plus de 140 policiers ont été blessés. Jill et moi avons assisté aux funérailles des policiers qui sont morts à cause des événements de ce jour-là. À cause des mensonges de Donald Trump. Ils sont morts parce que ces mensonges ont amené une foule à Washington."

LA VIOLENCE POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS

"La foule de Trump n'était pas une protestation pacifique, c'était un assaut violent. C'étaient des insurgés, pas des patriotes. ... Je vais dire ce que Donald Trump ne veut pas dire. La violence physique n'est jamais, jamais acceptable dans le système politique des États-Unis. ... Elle n'a pas sa place dans une démocratie, aucune. Vous ne pouvez pas être pro-insurrectionnel et pro-américain".