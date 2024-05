La roupie indienne devrait être plus faible vendredi après que les données américaines robustes aient suscité des doutes quant à la réduction des taux de la Réserve fédérale plus tard dans l'année, poussant le dollar et les rendements du Trésor américain à la hausse.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira en légère baisse par rapport au dollar, contre 83,28 lors de la session précédente.

La roupie a augmenté pour la troisième fois mercredi, atteignant son plus haut niveau en six semaines. Les marchés des changes et les marchés monétaires indiens sont fermés jeudi.

La tendance baissière à court terme sur le dollar/roupie "pourrait bien être terminée et nous verrons probablement un retour aux niveaux de 83,40", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Si le dollar est en hausse, je pense qu'il y aura moins d'appétit pour une baisse (du dollar/rupee).

Les données américaines ont montré une vigueur persistante du marché du travail et de l'activité commerciale, incitant les investisseurs à réduire la probabilité que la Fed réduise ses taux plus tard dans l'année.

Les demandes initiales d'allocations de chômage aux États-Unis ont baissé plus que prévu et l'activité commerciale américaine s'est accélérée en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans.

Les données d'activité soulignent l'amélioration de la dynamique de croissance à mi-parcours du deuxième trimestre et la nécessité de rester prudent en ce qui concerne la politique monétaire, a déclaré la banque ANZ dans une note.

Les chances qu'après la réunion de septembre de la Fed, le taux directeur reste au niveau actuel de 5,25 %-5,50 % étaient de 46 %, selon l'outil FedWatch du CME.

L'indice du dollar a regagné la barre des 105 et les rendements américains à deux ans ont atteint un sommet intrajournalier de 4,96 %.

Les attentes concernant une éventuelle baisse des taux de la Fed plus tard dans l'année ont été confrontées à une inflation plus faible en avril, à des remarques des décideurs politiques appelant à la patience en matière de baisse des taux et à des données américaines généralement positives.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie à un mois non livrable à terme à 83,38 ; prime à terme onshore à un mois à 7,50 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 105,08 ** Brent à 81,3 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,47% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 225,2 millions de dollars d'actions indiennes en mai. 21

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 86,9 millions de dollars d'obligations indiennes le 21 mai. 21 (Rapport de Nimesh Vora ; Rédaction de Sohini Goswami)