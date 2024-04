SEOUL (Reuters) - Samsung Electronics a déclaré vendredi que son bénéfice d'exploitation du premier trimestre devrait avoir augmenté de 931%, porté par la reprise du marché mondial des puces.

Le premier fabricant mondial de puces et de smartphones a estimé dans un communiqué préliminaire sur ses résultats trimestriels que son bénéfice d'exploitation s'était établi à 6.600 milliards de wons (4,77 milliards d'euros) au cours du trimestre clos fin mars, contre 640 milliards de wons un an plus tôt.

Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice de 5.700 milliards de wons, selon des données LSEG.

Le chiffre d'affaires du conglomérat sud-coréen devrait avoir progressé de 11% sur un an au premier trimestre pour s'établir à 71.000 milliards de wons, a indiqué Samsung. Les analystes attendaient un chiffre d'affaires de 72.300 milliards de wons au premier trimestre, selon les données LSEG.

