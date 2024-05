Siemens AG va probablement transférer sa participation restante de 17,1% dans Siemens Energy au fonds de pension du groupe afin d'éviter de diluer la valeur des actions de la société par le biais d'un placement, a déclaré le directeur financier du groupe à Reuters.

Ces commentaires constituent l'indication la plus claire à ce jour des projets de Siemens concernant cette participation, qui est actuellement évaluée à 3,36 milliards d'euros (3,63 milliards de dollars) et qui a plus que doublé depuis le début de l'année.

Siemens Energy a été scindée en 2020 et ses actions ont connu d'importantes fluctuations en raison des problèmes rencontrés par ses activités dans le domaine des turbines éoliennes. Le PDG de Siemens, Roland Busch, a déclaré en février qu'il était prévu de continuer à réduire sa participation en fonction de l'environnement du marché.

"Nous ne voulons pas créer de volatilité supplémentaire sur le marché des capitaux de Siemens Energy - la société en a assez subi ces derniers temps", a déclaré Ralph Thomas, directeur financier, lors d'une interview accordée cette semaine.

La société munichoise Siemens a par le passé transféré des actions de son ancienne filiale énergétique au fonds de pension Siemens, qui les vend progressivement, tandis que les investisseurs sont impatients de savoir ce que la société va faire du reste.

"Le scénario le plus probable pour notre participation restante est que nous la transmettrons progressivement à notre fonds de pension Siemens", a déclaré M. Thomas. "Cela entraînera des coûts de transaction nettement inférieurs à ceux d'un placement sur le marché des capitaux, par exemple.

Le fonds de pension de Siemens, qui génère des pensions pour les employés du groupe, détient actuellement une participation de 7,7 % dans Siemens Energy.

M. Thomas a déclaré que Siemens AG examinerait également toute offre de parties extérieures pour cette participation, mais il a averti qu'en raison de l'importance de Siemens Energy pour la transition énergétique de l'Europe, toute vente à un investisseur extérieur devrait être soigneusement évaluée.

Gamesa, la division éolienne déficitaire de Siemens Energy, est le plus grand fabricant de turbines offshore au monde et a dévoilé en mai des changements radicaux pour atteindre la rentabilité.

"Il est bon de voir que Siemens Energy se trouve actuellement dans des eaux plus calmes", a ajouté M. Thomas.

(1 $ = 0,9245 euro) (Reportage d'Alexander Huebner ; Rédaction de Rachel More ; Rédaction de Christoph Steitz, Josephine Mason, Elaine Hardcastle)