La startup britannique d'intelligence artificielle Stability AI est en pourparlers avec un groupe d'investisseurs pour une importante prise de participation afin d'injecter des fonds dans l'entreprise à court de liquidités, a déclaré jeudi un porte-parole de la société à Reuters.

"Stability AI est engagée dans une période d'exclusivité avec un syndicat d'investisseurs technologiques de renommée mondiale", a déclaré le porte-parole.

The Information, qui a été le premier à faire état de ces discussions, a déclaré que le groupe d'investisseurs comprenait le premier président de Facebook, Sean Parker, et l'ancien PDG de la société d'effets visuels Weta Digital, Prem Akkaraju.

Stability AI a généré moins de 5 millions de dollars de revenus et perdu plus de 30 millions de dollars au cours du premier trimestre, et doit actuellement près de 100 millions de dollars en factures impayées à des fournisseurs d'informatique en nuage et autres, a ajouté le site web d'information.

Ces discussions interviennent quelques semaines après que Stability AI a licencié une partie de son personnel dans le cadre d'un processus de restructuration et que son fondateur Emad Mostaque a démissionné de son poste de PDG.

L'entreprise, qui a mis au point des modèles d'IA permettant de générer de l'audio et de la vidéo à partir d'invites textuelles, a déclaré en octobre dernier qu'elle comptait près de 200 employés dans le monde.

Stability AI compte parmi ses investisseurs la société de capital-risque Lightspeed Venture Partners, Sound Ventures de l'acteur Ashton Kutcher, la société de gestion d'investissements Coatue et le fabricant de puces Intel , selon les sociétés de données Crunchbase et Pitchbook. (Reportage de Kanjyik Ghosh et Surbhi Misra ; Rédaction de Janane Venkatraman )