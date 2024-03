L'essor transformateur de la finance décentralisée (DeFi) a redéfini les possibilités d'investissement passif, notamment en venant se juxtaposer aux méthodes traditionnelles telles que les actions à dividendes et les comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé. Le staking, pierre angulaire de la finance décentralisée, offre une nouvelle approche pour générer des revenus, potentiellement supérieurs aux investissements conventionnels.

Le staking, qu’est-ce que c’est ?

Le staking, ou jalonnement, de cryptomonnaies se révèle être une stratégie lucrative au-delà de la simple appréciation du prix d’un crypto-actif ou de l'exploitation minière, en particulier avec la hausse de l'ether (ETH) qui a alimenté la croissance de la DeFi ces dernières années.

Avant d’aller plus loin, voyons rapidement et simplement la différence entre une blockchain à preuve de travail (Proof-of-Work - POW) et à preuve d’enjeu (Proof-of-Stake - POS), ce qui est essentiel pour comprendre le fonctionnement du staking.

La preuve de travail s’appuie, comme par exemple sur la blockchain Bitcoin, sur la puissance de calcul des mineurs (ordinateurs connectés au réseau) pour sécuriser la blockchain et valider les transactions. Dans le cadre de la preuve d’enjeu, comme par exemple sur la blockchain Ethereum, nous parlons plus de “mineurs” mais plutôt de “participants” ou de “validateurs”. Concrètement, ces acteurs vont “staker” dans la version anglo-saxonne, ou "jalonner/verrouiller" en français, leurs crypto-actifs pour devenir validateurs sur le réseau.

Dans le cadre de la preuve de travail, comme son nom l’indique, les mineurs doivent prouver leur “travail” avec la puissance de calcul de leur matériel informatique (matérialisé par le taux de hachage, une fonction mathématique complexe permettant de valider les blocs), alors qu’ici, les participants doivent prouver leur “enjeu” avec le verrouillage d’un certain nombre de cryptomonnaies (matérialisé par un certain nombre de jetons bloqués sur le réseau).

POW VS POS

Très concrètement, le staking consiste à bloquer des cryptomonnaies dans un contrat intelligent (Smart Contract) sur une blockchain de preuve d’enjeu (Proof-of-Stake ou POS) afin de soutenir la sécurité du réseau et la validation des transactions.

Quelques exemples :

Ethereum : Avec la transition vers Ethereum 2.0, Ethereum est passé d'un mécanisme de preuve de travail à un mécanisme de preuve d'enjeu. Les Stakers peuvent bloquer leur ETH pour devenir des validateurs dans le réseau et aident ainsi à sécuriser et à valider les transactions. En retour, ils reçoivent des récompenses en ETH, ce qui constitue une application directe du staking dans l'un des écosystèmes blockchain les plus importants.





Tezos (XTZ) :



Tezos est une autre blockchain qui fonctionne sur le modèle de la preuve d'enjeu. En jalonnant (ou "baking", comme on l'appelle dans l'écosystème Tezos) leurs jetons, les détenteurs peuvent participer à la gouvernance du réseau et sécuriser la blockchain, en gagnant des XTZ supplémentaires en guise de récompense.

Polkadot (DOT) : Polkadot utilise un mécanisme de preuve de prise nommée (NPoS), où les détenteurs de jetons peuvent miser leur DOT pour nommer des validateurs chargés de sécuriser le réseau et de valider les transactions. Les détenteurs de jetons sont récompensés par des paiements de DOT, proportionnels à leur mise.

Les récompenses, souvent un pourcentage des actifs mis en jeu, compensent la participation. Les récompenses annuelles de staking peuvent drastiquement varier d’une cryptomonnaie à une autre, allant de 1-2% pour certaines et jusqu’à plus de 30% pour d’autres.

Sur un aspect purement financier, cela peut être comparé à quelqu’un qui met de l’argent sur un compte d’épargne et reçoit des intérêts pendant qu’il reste déposé. Le staking équivaut à verrouiller une certaine quantité de jetons dans un portefeuille de staking ou dans les nœuds d’une blockchain pendant une période de temps définie et les rendements dépendent de la durée de cette période et du montant qui a été mis en jeu.

Malgré son potentiel de rendement élevé, le staking comporte des risques tels que les périodes de blocage, qui peuvent être inexistantes sur certaines plateformes mais grimper plusieurs dizaines de jours sur d’autres, et la volatilité du marché.

Actions à dividendes : Le revenu passif traditionnel

Le dividende, dont la distribution est décidée par l'assemblée générale ordinaire, est la partie des bénéfices versée aux actionnaires. A ce titre, le dividende représente une partie du bénéfice net par action. Il constitue la rémunération des actionnaires.

Les actions à dividendes constituent une méthode plus traditionnelle de création de revenus passifs, les entreprises distribuant leurs bénéfices aux actionnaires sous diverses formes, notamment en espèces et sous forme d'actions supplémentaires. Ces dividendes sont toutefois influencés par les performances de l'entreprise, les conditions du marché et les politiques de dividendes, les versements étant généralement trimestriels.

Par ailleurs, le dividende reflète la politique de l’entreprise : un dividende faible peut signifier une forte volonté d’investissement de la part de l’entreprise, tandis qu'un dividende fort peut signifier une politique privilégiant les actionnaires.

Comparaison entre le staking et les dividendes

Staking de cryptomonnaies : Avantages et défis

Des rendements potentiels plus élevés : La mise en jeu de cryptomonnaies peut offrir des rendements annuels nettement supérieurs à ceux des dividendes traditionnels. Il n'est pas rare que les récompenses du staking dépassent 5 à 10 % par an, certaines cryptomonnaies offrant des récompenses pouvant dépasser 30 % ou plus. Cette situation contraste fortement avec le rendement moyen des actions, qui se situe généralement entre 2 et 6 %.

Des barrières d'entrée moins élevées : Il peut être relativement plus facile et moins coûteux d'entrer dans le domaine du staking que d'acheter des actions à dividendes. De nombreuses cryptomonnaies permettent aux investisseurs de commencer à miser avec de petits montants, ce qui les rend accessibles à un public plus large sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un capital initial important.

Capitalisation automatique : Certains protocoles de staking réinvestissent automatiquement les récompenses, composant ainsi les avoirs des investisseurs et augmentant potentiellement leurs rendements au fil du temps, sans aucune intervention manuelle.

Mécanismes déflationnistes : Certaines cryptomonnaies disposent de mécanismes visant à réduire leur offre totale au fil du temps (par exemple, les tokens burns), ce qui peut potentiellement augmenter la valeur des tokens mis en jeu et les récompenses de staking, contrairement aux dividendes d'actions qui peuvent diluer la valeur de l'action.

Défis : Le staking comporte son propre lot de risques, notamment la volatilité du marché qui peut avoir un impact significatif sur la valeur des actifs mis en jeu. Par ailleurs, les périodes de blocage peuvent empêcher les investisseurs d'accéder à leur capital ou de réagir rapidement aux changements du marché. Il y a aussi le risque associé aux contrats intelligents et à la technologie blockchain, y compris les bogues ou vulnérabilités potentielles qui pourraient entraîner une perte de fonds.

Pour celles et ceux qui sont intéressés par ce type de stratégie, il existe des plateformes proposant le staking sur diverses cryptomonnaies avec ou sans période de blocage.

Actions à dividendes : Stabilité et prévisibilité

Des rendements stables : Les actions à dividendes ont tendance à offrir des rendements plus prévisibles et plus stables, ce qui peut être particulièrement intéressant pendant les périodes de volatilité des marchés. Les sociétés qui versent des dividendes depuis longtemps sont souvent considérées comme des investissements moins risqués.

Moins sensibles à la volatilité du marché : Bien que tous les investissements soient soumis aux conditions du marché, les entreprises qui versent des dividendes sont souvent établies et financièrement stables, ce qui les rend moins volatiles par rapport à de nombreuses cryptomonnaies.

Risques technologiques : Investir dans des actions à dividendes n'implique pas les risques technologiques associés aux contrats intelligents et à la technologie blockchain, ce qui en fait une option d'investissement plus simple pour ceux qui se méfient des complexités et des problèmes de sécurité du marché des cryptomonnaies.

Potentiel de croissance : Bien que le rendement immédiat des actions à dividendes puisse être inférieur aux récompenses de staking, il existe un potentiel d'appréciation du capital. Les investisseurs peuvent bénéficier à la fois des dividendes et de l'augmentation de la valeur des actions au fil du temps.

Défis : Les principaux inconvénients sont le risque de réduction ou de suspension des dividendes en cas de ralentissement économique, ce qui affecte le flux de revenus passifs.

Le mot de la fin

Le choix entre le staking et l'investissement dans des actions à dividendes dépend en fin de compte de la tolérance au risque de l'investisseur, de ses objectifs financiers et de son intérêt à s'engager dans les cryptomonnaies par rapport aux marchés traditionnels.

Le staking offre un potentiel de récompense élevé et une grande accessibilité, mais il s'accompagne de risques importants liés à la volatilité du marché et à la complexité technologique.

En revanche, les actions à dividendes offrent un flux de revenus plus stable et plus prévisible, ce qui séduit les personnes à la recherche d'investissements moins risqués.