Il vient de se passer quelque chose d'étrange sur les marchés américains du financement à court terme : un taux d'intérêt de référence a soudainement chuté le 19 mars, avant de remonter le lendemain.

Cette chute, qui n'a guère attiré l'attention en dehors des salles de marché de Wall Street, s'est produite dans un coin du marché des opérations de pension, où les entreprises empruntent des fonds aux investisseurs contre des bons du Trésor.

Ce jour-là, un taux d'intérêt repo clé, appelé Treasury GCF Repo Index, est tombé à 5,142 %, soit une baisse significative par rapport au taux de 5,334 % enregistré la veille. Le volume des transactions a augmenté de 57,64 milliards de dollars, contre 31 milliards de dollars le jour précédent.

Selon trois sources du marché et un examen des données de transaction publiquement disponibles, cette baisse s'explique par une transaction unique de grande ampleur effectuée en fin de journée et impliquant un acteur important. La transaction s'élevait à environ 20 milliards de dollars à un taux de 5 % et a eu lieu peu après 13 heures, selon deux des sources.

Cette transaction est étrange, car l'essentiel de l'activité sur le marché des pensions se déroule le matin. Un gros investisseur était probablement coincé avec un énorme montant de liquidités et avait besoin de le retirer de ses livres, ont déclaré les sources. Elles ont attribué cette opération à une mauvaise gestion des garanties.

Reuters n'a pas pu déterminer d'autres détails sur ce qui s'est passé, notamment l'identité des parties impliquées dans la transaction.

Cette transaction aberrante constitue un mystère qui mérite d'être élucidé dans un souci de transparence sur l'un des marchés les plus importants au monde. Même si l'incident est circonscrit et que le marché fonctionne comme prévu, les informations sur ce qui s'est passé pourraient fournir des indications importantes sur le fonctionnement du marché.

Les marchés de financement à court terme sont essentiels pour les bons du Trésor et la finance mondiale, et les perturbations qui s'y produisent peuvent avoir de vastes ramifications, notamment pour la stabilité financière. Cependant, ils ont tendance à être secrets, et même les régulateurs ont parfois du mal à comprendre ce qui s'y passe.

Darrell Duffie, professeur de finance à l'université de Stanford, a déclaré que les régulateurs sont probablement curieux de savoir ce qui s'est passé. "Une transaction d'une telle ampleur et à de telles conditions devrait éveiller quelques soupçons", a-t-il déclaré.

Toutefois, M. Duffie a fait remarquer qu'il n'y avait pas de signe évident que cette transaction représentait "un risque excessif pour le système financier ou un mauvais comportement".

La Depository Trust & Clearing Corp et la Fed de New York, qui publient les taux généraux de prise en pension de garanties, ont refusé de commenter. La Securities and Exchange Commission n'a pas souhaité faire de commentaires.

La transaction a eu lieu à peu près au moment où la Fed de New York effectue ses opérations de prise en pension, dans le cadre desquelles les fonds du marché monétaire, les entreprises parrainées par le gouvernement et les banques peuvent mettre des liquidités à la disposition de la Fed, ont indiqué les sources. La Fed paie 5,3 % pour les fonds au jour le jour, ce qui est beaucoup plus élevé que le taux obtenu par l'investisseur lors de la transaction importante du 19 mars.

Si la transaction concernait une entreprise publique ou un fonds du marché monétaire, elle pourrait fournir des informations sur les contrôles de risque de l'institution.

Comprendre ce qui s'est passé pourrait également mettre en lumière la structure du marché et les risques de concentration. Le fait que la transaction ne se soit pas faite à un taux beaucoup plus bas suggère que l'investisseur à l'origine de la transaction était suffisamment important pour que les banques l'aident, ont déclaré deux des sources.

Il est certain que l'opération n'a peut-être pas d'implications plus larges. L'une des sources du marché a déclaré que de tels incidents se produisent de temps à autre. L'indice Treasury GCF repo, par exemple, a connu une chute similaire sur une journée le 8 juillet 2022, lorsqu'il est passé de 1,55 % la veille à 1,176 % avant de rebondir.

L'impact de la transaction du 19 mars sur l'ensemble du marché a été limité. D'autres taux de référence basés sur des transactions sur le marché, tels que le Secured Overnight Financing Rate et le Broad General Collateral Rate, n'ont pas été affectés par la transaction.

Malgré cela, elle a été suffisamment importante pour apparaître dans les données relatives aux transactions. Pour calculer le Broad General Collateral Rate, par exemple, la Fed de New York publie les taux d'intérêt auxquels les transactions sont effectuées par centiles.

Le 19 mars, le premier centile affichait un taux de 5 %, contre 5,25 % la veille. Le 20 mars, il a rebondi.