Taux : la lourdeur domine en l'absence d'éléments directeurs

L'obligataire entame de la semaine sous le signe de la consolidation avec des T-Bonds qui affichent +3,7Pts à 4,258%, le '30 ans' de +2,5% à 4,417%.

L'agenda macroéconomique était minimaliste ce lundi aux US avec la publication peu après l'ouverture de Wall Street des ventes de logements neufs: elles se sont tassées imperceptiblement, de -0,3% en février par rapport au mois précédent, pour s'établir à 662.000 unités en rythme annualisé, selon le Département du Commerce, après une hausse de 1,7% en janvier.



Le prix médian des maisons s'est établi à 400.500 dollars et le prix moyen est ressorti à 485.000 dollars. Le stock de maisons neuves en vente représentait 463.000 à fin février, soit une réserve d'environ 8,4 mois au rythme des ventes d'alors.



En Europe, les opérateurs ont expédié les affaires courantes : les Bunds et le OAT se dégradant de +4,5Pts et +5Pts respectivement, à 2,3680% et 2,850%.

Plus au Sud, les BTP italiens se tendent de +5,3Pts à 3,6700%, les Bonos espagnols affichent +5,1% à 3,201%.

Outre-manche, les 'Gilts' se dégradent de +9Pts vers 4,02%, pire performance parmi les dettes souveraines occidentales.



La tension des taux n'empêche pas l'or de progresser de +0,6% vers 2.180$ et le pétrole 'Brent' se distingue ce soir avec une progression de plus de 1,5% à Londres, avec à la clé le re-test du récent zénith des 87$ (prix moyen de 13H à 18H).



