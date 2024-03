Taux : petite remontée rendements après embellie du 4 au 8/3

Les marchés obligataires entament la semaine sur une note de lourdeur avec une dégradation de +4,4Pts des OAT à 2,762% et +3,5Pts des Bunds à 2,3030%.

Outre-Manche, la dégradation apparaît marginale avec +2,5Pts à 4,005%.

Cette petite remontée des rendements n'affecte pas l'or qui ne lâche rien malgré tout, à 2.180$/Oz.



Aucune donnée n'était à l'agenda en Europe ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne et en France pour février, ainsi que la production industrielle dans la zone euro et au Royaume-Uni pour janvier.



La semaine s'annonce surtout chargée aux Etats-Unis sur le plan des statistiques, avec en particulier les différents chiffres de l'inflation, ainsi que les ventes de détail et la production industrielle au titre du mois dernier.



Pour réveiller un peu l'intérêt des investisseurs face à un marché assez soporifique, il faut se tourner du côté du Bitcoin (+6%) qui pulvérise un nouveau record absolu en intraday à 72.690$ (72.250 ce soir), et dépasse -symboliquement et pour la 1ère fois- la valeur du lingot d'or (71.160$)

