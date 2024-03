(Actualisé avec signature de la loi par Biden)

WASHINGTON, 23 mars (Reuters) - Le Congrès américain a adopté samedi à une écrasante majorité un budget d'un montant de 1.200 milliards de dollars, permettant d'assurer un financement à l'Etat fédéral jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire qui a commencé il y a six mois.

Ce projet de loi de finance, adopté par 74 voix contre 24, a été signé plus tard dans la journée par le président Joe Biden, ce qui évitera ainsi une fermeture partielle des principales agences fédérales, comme les départements de la Sécurité intérieure ou encore de la Justice.

En revanche, ce budget ne prévoit pas de financement pour l'aide militaire à l'Ukraine, à Taïwan ou à Israël, qui figure dans un autre projet de loi adopté par le Sénat mais qui n'a toujours pas été soumis au vote de la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires.

Le budget fédéral a été approuvé à l'issue de longues négociations au Sénat qui ont repoussé l'adoption du projet de loi au-delà de la date limite de vendredi minuit.

Le projet de loi de 1.012 pages prévoit un financement de 886 milliards de dollars pour le département de la Défense, dont des dépenses accrues pour les troupes américaines.

Lors des six derniers mois, l'Etat fédéral a été financé par quatre mesures palliatives à court terme, faute d'un consensus au Congrès sur le financement, une situation qui a mis en alerte les agences de notation.

Le dernier "shutdown" des instances fédérales est intervenu sous la présidence de Donald Trump, entre le 22 décembre 2018 et le 25 janvier 2019. Le camp républicain réclamait alors un financement pour construire un mur le long de la frontière des États-Unis avec le Mexique, un projet auquel s'opposaient les élus démocrates. (Reportage Richard Cowan, David Morgan et Makini Brice, avec la contribution de Doina Chiacu, Blandine Hénault et Tangi Salaün pour la version française)

